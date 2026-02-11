Ζωάκια «εναντίον» ηγετών!

Μπορεί να διοικούσαν στρατούς και να έχτιζαν αυτοκρατορίες, µπορεί να είχαν δύναµη και κύρος, ωστόσο κανείς µα κανείς, ακόµα και οι πλέον σηµαντικοί ηγέτες δεν µπορούν να ελέγχουν πλήρως τα πάντα γύρω τους. Η ιστορία είναι γεµάτη παραδείγµατα ισχυρών ηγεµόνων των οποίων η εξουσία κατέρρευσε τη στιγµή που ένα ζώο – µεγάλο ή µικρό, άγριο ή ακίνδυνο – µπήκε στο προσκήνιο. Το ενδιαφέρον µε τα ζώα, είναι ότι δεν µπορούν να δωροδοκηθούν, να απειληθούν ή να λογικευτούν, πράγµα που σηµαίνει ότι ακόµη και οι µεγαλύτεροι ηγέτες περιστασιακά ταπεινώθηκαν, ντράπηκαν, τραυµατίστηκαν ή και σκοτώθηκαν εξαιτίας κάποιου τετράποδου διαολάκου! Σήµερα, οι Ιστορίες από τον κόσµο σας παρουσιάζουν περιπτώσεις όπου σηµαντικές προσωπικότητες της ιστορίας κατατροπώθηκαν από ζωάκια.

Ο Ναπολέων και τα κουνέλια

Η στρατιωτική ιδιοφυΐα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη του χάρισε τη φήµη του πανίσχυρου ηγέτη. Ωστόσο, όταν ήρθε αντιµέτωπος µε µια στρατιά… κουνέλια, η κατάσταση πήρε δυσάρεστη -για αυτόν- τροπή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ναπολέοντας αποφάσισε να γιορτάσει το τέλος του πολέµου της Γαλλίας µε τη Ρωσία µε ένα κυνήγι κουνελιών. Ζήτησε λοιπόν αρκετές χιλιάδες εξηµερωµένα κουνέλια για την περίσταση. Ωστόσο, µόλις άνοιξαν τα κλουβιά, τα κουνέλια αντί να φύγουν όρµησαν προς τον Ναπολέοντα και τους καλεσµένους του. Τα κουνέλια ήταν ήµερα και συνηθισµένα στο τάισµα, οπότε δεν κατάλαβαν πως έπρεπε να τρέξουν για τη ζωή τους. Αντίθετα έτρεξαν προς την οµάδα των κυνηγών περιµένοντας φαγητό. Και επειδή δεν τα τάιζαν άρπαξαν και µασούλαγαν κουµπιά, µπότες και οτιδήποτε άλλο µπορούσαν να µασουλήσουν. Ο Ναπολέων αρχικά φέρεται πως διασκέδαζε και γελούσε, όµως όταν µετά από λίγο βαρέθηκε και προσπάθησε να τα διώξει, τα κουνέλια συνέχιζαν να επιτίθενται ακάθεκτα. Τελικά, ο ατρόµητος στρατηλάτης αναγκάστηκε να υποχωρήσει στην άµαξά του για να ξεφύγει από την επίθεση του χνουδωτού εχθρού.

∆ιαβάστε επίσης: https://historyfacts.com/famous-figures/fact/napoleon-was-attacked-and-defeated-by-a-horde-of-rabbits

Η Ρώµη έπεσε, αλλά ο κόκορας ζει

Ο αυτοκράτορας Ονώριος (393-423 µΧ) ήταν ένας Ρωµαίος αυτοκράτορας γνωστός για την αδράνειά του και για την ιστορία µε τον… αγαπηµένο του κόκορα. Ο Ονώριος κυβέρνησε κατά τη διάρκεια µιας ταραγµένης περιόδου τη ∆υτική Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, όµως σύµφωνα µε τον ιστορικό Προκόπιο, η προσοχή του συχνά επικεντρωνόταν όχι στην πολιτική, αλλά σε πιο ασυνήθιστα ζητήµατα. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Προκόπιο, ο Ονώριος λάτρευε έναν κόκορα που ονοµαζόταν Ρώµα (σ.σ: Ρώµη), ο οποίος πήρε το όνοµά του από την πρωτεύουσα. Το 410 µ.Χ όταν ένας αγγελιοφόρος έσπευσε στον Αυτοκράτορα µεταφέροντας τα θλιβερά νέα ότι η Ρώµη είχε πέσει στα χέρια των Βησιγότθων (σ.σ: ο αγγελιοφόρος είπε στον Ονώριο «Roma cecidit », σε ελεύθερη µετάφραση «η Ρώµη χάθηκε»), ο Ονώριος φέρεται πως πανικοβλήθηκε και απάντησε «µα πριν λίγο έφαγε από τα χέρια µου», προφανώς θεωρώντας πως είχε πεθάνει ο αγαπηµένος του κόκορας. Τελικά τον διαβεβαίωσαν ότι ο κόκορας ήταν ζωντανός και εκείνος φέρεται πως αναστέναξε ανακουφισµένος. Η ιστορία πιθανότατα να είναι σατιρική µε στόχο να απεικονίσει τον Ονώριο ως έναν άνθρωπο εντελώς ακατάλληλο να κυβερνήσει. Είτε αληθινή είτε όχι, η ιστορία έχει παραµείνει ανά τους αιώνες ως προφανές σύµβολο της αυτοκρατορικής ανικανότητας.

∆ιαβάστε επίσης: www.historyskills.com/classroom/ancient-history/honorius-chicken-rome/

Ο γερµανικός ποιµενικός που επιτέθηκε στο παντελόνι του Ράµσεϊ ΜακΝτόναλντ

Τα σκυλιά µπορεί να είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου, αλλά ακόµη και τα πιο καλοσυνάτα µπορεί κάποια στιγµή να ενοχληθούν από κάτι «αόρατο» στα µάτια των ανθρώπων. Το 1933, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ράµσεϊ ΜακΝτόναλντ επισκέφθηκε τον Πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βρετανός πρωθυπουργός συνάντησε τον Μέιτζορ, τον γερµανικό ποιµενικό του Ρούσβελτ, ο οποίος ήταν πρώην αστυνοµικός σκύλος. Για άγνωστους λόγους, ο Μέιτζορ δεν καλοείδε τον Ράµσεϊ ΜακΝτόναλντ και όρµησε πάνω του, σκίζοντας ένα µεγάλο κοµµάτι από το παντελόνι του. Στον Λευκό Οίκο έσπευσαν να βρουν ένα άλλο παντελόνι για τη συνάντηση, ενώ οι δηµοσιογράφοι ενθουσιάζονταν µε το ρεπορτάζ προβάλλοντας ως συµβολισµό το περιστατικό, υπονοώντας την ένταση µεταξύ Βρετανίας και Γερµανίας εκείνη την εποχή. Στο µεταξύ ο Μέιτζορ είχε ήδη τη φήµη ότι δάγκωνε µέλη του προσωπικού και ότι κυνηγούσε το άλογο της Πρώτης Κυρίας. Έτσι, και µετά το περιστατικό µε τον ΜακΝτόναλντ, ο σκύλος µεταφέρθηκε αθόρυβα στο κτήµα του Ρούσβελτ στο Χάιντ Παρκ.

∆είτε το σχετικό βίντεο εδώ: https://youtu.be/TOZj07mNEI0

Το γουρούνι που σκότωσε. τον πρίγκιπα Φίλιππο

Το µεσαιωνικό Παρίσι ήταν ένας πολύβουος λαβύρινθος από στενά, λασπωµένα δροµάκια – και πολλά ζώα περιπλανιόντουσαν ελεύθερα εκεί. Ιδίως τα γουρούνια που συνυπήρχαν µαζί µε τους ανθρώπους και έτρωγαν σκουπίδια. Αυτά, µέχρι την 1η Οκτωβρίου 1131, οπότε ένα γουρούνι «σκότωσε» τον Γάλλο κληρονόµο, πρίγκιπα Φίλιππο. Ιππεύοντας µε ταχύτητα σε κάποιο δροµάκι του Παρισίου, ο Φίλιππος τρόµαξε ένα γουρούνι, το οποίο όρµησε µπερδεµένο µπροστά στο άλογό του. Το άλογο ξαφνιάστηκε και έριξε τον πρίγκιπα βίαια στο έδαφος. Το κεφάλι του χτύπησε σε µια πέτρα και ο Γάλλος κληρονόµος πέθανε το ίδιο βράδυ (πιθανώς από την πτώση είχε σπάσει ο λαιµός του). Η τραγωδία συγκλόνισε το βασίλειο. Ως απάντηση, οι αρχές της πόλης απαγόρευσαν τα γουρούνια στους δρόµους (!) και η επιβολή του νόµου ήταν τόσο αυστηρή ώστε οι δήµιοι είχαν τη δυνατότητα να σκοτώνουν κάθε περιπλανώµενο γουρούνι που συναντούσαν.

∆ιαβάστε επίσης και το: www.unjourdeplusaparis.com/en/paris-reportage/roi-tue-par-un-cochon