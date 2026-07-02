Ζητούμενο στα Χανιά η οδική ασφάλεια χωρίς εξοντωτικά πρόστιμα

» Επισημάνσεις ΟΕΒΕΝΧ σε συνάντηση με τη Διοικήτρια της Τροχαίας

Την εκλογίκευση του πλαισίου επιβολής κυρώσεων σε επαγγελματίες οδηγούς για παραβάσεις που δεν συνδέονται με επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά ζητά η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων (ΟΕΒΕΝΧ).

Παράλληλα, προτείνει ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή στάθμευση επαγγελματικών οχημάτων στο κέντρο της πόλης, υποστηρίζοντας ότι οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην καθημερινή άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι προτάσεις τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τη διοικήτρια του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλαρά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η διοικήτρια της Τροχαίας παρουσίασε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας και της οδικής ασφάλειας.

Η ΟΕΒΕΝΧ, από μεριάς της, μετέφερε τον προβληματισμό που εκφράζουν επαγγελματίες για τα ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και πρόσβασης στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται λύσεις που θα διευκολύνουν την εργασία τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια στους δρόμους.

Κεντρική πρόταση της Ομοσπονδίας είναι να εξεταστεί, σε επίπεδο Υπουργείου, ένα πιο αναλογικό πλαίσιο για τις αφαιρέσεις επαγγελματικών αδειών οδήγησης, όταν οι παραβάσεις δεν συνδέονται με επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά. Όπως επισημάνθηκε, δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε παραβάσεις όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου ή η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ωστόσο, για παραβάσεις χαμηλότερης επικινδυνότητας θα μπορούσε να εξεταστεί διαφορετική αντιμετώπιση, ώστε να μην οδηγούνται επαγγελματίες οδηγοί σε αδυναμία άσκησης του επαγγέλματός τους, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται σημαντική έλλειψη οδηγών σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.

“ΒΡΑΧΝΑΣ” Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Παράλληλα, η ΟΕΒΕΝΧ πρότεινε την έναρξη διαλόγου με τον Δήμο Χανίων για την αξιοποίηση του συστήματος iPark, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σύντομης στάθμευσης επαγγελματικών οχημάτων σε συγκεκριμένες ζώνες της πόλης για ανάγκες φορτοεκφορτώσεων, τεχνικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών. Η πρόταση αφορά περιορισμένη χρονική διάρκεια, με καταβολή συμβολικού αντιτίμου και χωρίς να επηρεάζονται οι θέσεις ΑμεΑ, οι είσοδοι κατοικιών και επιχειρήσεων ή η ομαλή κυκλοφορία.

Μία ακόμα πρόταση αφορά τις περιπτώσεις όπου η παράβαση σχετίζεται με συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης και όχι με επικίνδυνη συμπεριφορά. Η Ομοσπονδία προτείνει, αντί να αφαιρείται το σύνολο της άδειας οδήγησης, να αφαιρείται μόνο η κατηγορία που αφορά το όχημα με το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς να στερείται ο επαγγελματίας τη δυνατότητα να εργαστεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στη συνάντηση, η Διοίκηση της Τροχαίας έχει ήδη εισηγηθεί να εξεταστεί σχετική δυνατότητα.

3.000 ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν και στοιχεία για τη δράση της Τροχαίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όπως αναφέρθηκε, στον Νομό Χανίων βεβαιώθηκαν συνολικά 10.503 παραβάσεις, εκ των οποίων περίπου το 45% αφορούσε επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, ενώ περισσότερες από 3.000 ήταν παραβάσεις στάθμευσης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, εξετάζοντας παράλληλα τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, την επαγγελματική οδήγηση και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.