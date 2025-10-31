Ζητούµενο η ενίσχυση για την παιδική ψυχική υγεία

Η ψυχολόγος στο Κέντρο Πρόληψης Ελένη Κουράκη µιλά για τις ανάγκες στην ψυχική υγεία

Η δηµόσια παιδική ψυχική υγεία στην Κρήτη… νοσεί, οι ανάγκες πολλές και η σηµασία δράσεων πρόληψης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αλλά και ενίσχυσης ενός τοµέα µε µεγάλη ζήτηση είναι κάποια από τα ζητήµατα που θίγει µέσα από τα «Χανιώτικα νέα» και το podcast «Γονείς… και τώρα;» η κα Ελένη Κουράκη, ψυχολόγος – ψυχαναλύτρια στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων της ΠΕ Χανίων, σε συνεργασία µε τον ΕΟΠΑΕ. Σύµφωνα µε την ίδια, δράσεις σαν αυτές µε τις οµάδες γονέων του Κέντρου Πρόληψης µπορούν να βοηθήσουν τους γονείς και συνεπώς και τα παιδιά να αντιµετωπίσουν τα όσα βιώνουν.

Ενώ οι δράσεις για την ψυχική υγεία εντείνονται και στα Χανιά και την υπόλοιπη Κρήτη, το «κοινωνικό στίγµα» και ταµπού δυστυχώς καλά κρατούν. Εσείς τι εικόνα έχετε;

Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται πρόληψη και προστασία της ψυχικής υγείας κι αυτό έχει γίνει κατανοητό πια και βλέπουµε πως είναι κάτι που εφαρµόζεται τις τελευταίες δεκαετίες, µε την Ελλάδα να έχει υιοθετήσει την πρόληψη λίγο αργότερα. Μιλάµε στα σχολεία για τα συναισθήµατα, την αίσθηση του εαυτού, την αυτοεκτίµηση, ενώ υπάρχουν και προγράµµατα που στοχεύουν στην ενίσχυση κι ενδυνάµωση της ψυχικής υγείας των νέων ανθρώπων. Είναι σηµαντικό από πολύ µικρή ηλικία να εστιάσουµε σε αυτές τις έννοιες (σεβασµός, αυτοεκτίµηση, διάκριση του εαυτού κ.ά.). Το λεγόµενο στίγµα πάντοτε υπήρχε στον ανθρώπινο ψυχισµό, ποτέ δεν µπορούσε ο άνθρωπος να δει τη δική του δυσκολία, έκανε αποφυγή προβληµατικής, µέσα από το “κοίταγµα” στον άλλον, στο πρόβληµα που έχει εκείνος κι όχι εµείς. Ένα µεγάλο κοµµάτι της ψυχικής υγείας είναι να έχουµε αυτογνωσία. Πώς; Γνωρίζω όλες τις πλευρές του εαυτού µου, µε θετικά και αρνητικά. Είναι ανθρώπινο να έχουµε τα τρωτά µας σηµεία και συµφιλιωνόµαστε µε αυτό. Αυτό αφορά και τους γονείς: Να δέχονται τα παιδιά τους όπως είναι και να τα καθοδηγούν.

Σε πρόσφατο άρθρο σας στα «Χανιώτικα νέα» για την εφηβεία, είχατε γράψει για «το πένθος της παιδικής αγάπης για τους γονείς». Τι συµβαίνει τελικά στον ψυχισµό του εφήβου σε αυτήν την µεταβατική ίσως περίοδο της ζωής του;

Είναι πράγµατι µια κρίσιµη, µεταβατική περίοδος, όπου ο έφηβος χάνει τον παιδικό παράδεισο. Το παιδί έχει ως σηµείο αναφοράς τους γονείς του για την απόλυτη αλήθεια. Έχει µια παιδικότητα, φαντασία, παντοδυναµία όλο αυτό. Όταν µπαίνει στην εφηβεία συνειδητοποιεί ότι οι γονείς του δεν είναι αυθεντίες, δεν τα ξέρουν όλα, κάνουν λάθη κι αυτό έρχεται σαν ένα σοκ. Ο κόσµος αποµυθοποιείται µέσα από τους γονείς.

Το παιδί πρέπει να έχει και να παραµένει σε αυτόν τον κόσµο µε την αίσθηση της ασφάλειας. Ο έφηβος από την άλλη µπαίνει σε αυτόν της σχετικότητας. Το στοίχηµα είναι οι γονείς του εφήβου να µην σοκαριστούν όταν εκείνος τους προσάψει ότι δεν είναι τέλειοι κοκ. Οι έφηβοι θρηνούν για αυτήν την απώλεια. Οι γονείς πρέπει να αποδεχτούν τα τρωτά και ανθρώπινά τους σηµεία.

Μέσα από την αποδοχή δίνουν το καλύτερο παράδειγµα στα παιδιά τους. Ούτε εκείνοι πρέπει να θέλουν τέλεια παιδιά, άρα ούτε τα παιδιά τέλειους γονείς. Αυτή η σχέση θέλει διεκδίκηση, προσαρµοστικότητα και υποµονή.

Ποιες ανάγκες δηµιούργησαν τις οµάδες γονέων του Κέντρου Πρόληψης και τι θα βιώσουν οι συµµετέχοντες;

Μιλάµε για οµάδες γονέων εφήβων και παιδιών στην προσχολική ηλικία, που ξεκίνησαν πριν λίγες µέρες. Μέσα σε 8 συναντήσεις, οι γονείς αναµένεται να πουν τη δική τους πραγµατικότητα µέσα σε ένα οµαδικό κλίµα. Ένα µεγάλο κοµµάτι ανακούφισης των γονέων είναι να δουν απλά ότι δεν είναι µόνοι τους. Ο γονιός δεν είναι υποχρεωµένος να ξέρει από πριν για τον κόσµο του παιδιού. Θα µπει σε αυτόν τον κόσµο και µε τη βοήθεια των ειδικών θα µιλήσει στη γλώσσα του παιδιού. Οι ίδιοι οι συµµετέχοντες ξεδιπλώνουν χωρίς άγχος τα ζητήµατα και προβληµατισµούς που θέλουν.

Πρόσφατα παραιτήθηκε κι η µοναδική παιδοψυχίατρος στη δυτική Κρήτη κι έκτοτε οι γονείς αγωνιούν. Το καµπανάκι για την παιδική ψυχική υγεία χτυπάει καιρό τώρα, το θέµα είναι ποιος το ακούει;

Έχει να κάνει µε το πολιτικό σύστηµα και πώς εκείνο αξιολογεί τις ανάγκες της παιδικής ψυχικής υγείας. Είναι στενάχωρο που υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες και δοµές ψυχικής υγείας και οι παιδοψυχίατροι φυσικά έπρεπε να είναι παραπάνω διότι υπάρχουν πολλές ανάγκες. Τόσα περιστατικά κι αιτήµατα από σχολεία, από εισαγγελία, από κακοποιήσεις… Για να µπορέσουµε να σεβαστούµε και τη δουλειά αυτών των ανθρώπων πρέπει να τους παρέχουµε βοήθεια, να µην είναι αρχικά µόνοι τους. Φεύγουν άτοµα και δεν έρχονται καινούρια δυστυχώς. Πολλές φορές οι πολίτες απευθύνονται στον ιδιωτικό τοµέα για να µπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, κάτι εντελώς ασύµφορο φυσικά. Ο παιδοψυχίατρος είναι µια ειδικότητα µε µεγάλη ζήτηση και πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά στον δηµόσιο τοµέα.

Οι γονείς όµως συνεχίζουν να φοβούνται…

Πολλές φορές, οι γονείς φοβούνται µπροστά σε ένα καινούριο σύµπτωµα και σκέφτονται το χειρότερο. Το παιδί µας µπορεί να αντιµετωπίζει µια φοβία, που σε κάποιες ηλικίες είναι µεταβατικό στάδιο κι εµείς νοµίζουµε ότι έχει µια ψυχιατρική παθολογία. Αυτήν την πληροφορία θα µπορούσε λοιπόν να την πάρει από κάποια συµβουλευτική υπηρεσία και να λάβει µετά καθοδήγηση. Είναι της εποχής µας η ιατρικοποίηση των ψυχολογικών προβληµάτων. Χρειάζεται υποµονή και χρόνος, όπως όταν φυτεύουµε ένα λουλούδι για παράδειγµα, δεν θα βγάλει αµέσως άνθος. Υπάρχουν διαφορετικοί, προσωπικοί χρόνοι ωρίµανσης. Ο γονιός νιώθει ενοχές στην εποχή µας, καθώς εργάζεται πολλές ώρες και αισθάνεται ότι απουσιάζει από τα παιδιά του. Έτσι χάνεται η αισιοδοξία που έχει ανάγκη το παιδί όταν βρίσκεται κοντά του. Με ψυχραιµία και διάθεση θα βρεθεί η λύση.