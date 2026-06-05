Ζητούµενο ένα νέο εµπορικό µοντέλο για το ελαιόλαδο – Ημερίδα στα Χανιά

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Η αλλαγή της διάθεσης του ελαιολάδου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους ελαιοκοµικούς φορείς, παραγωγούς, επαγγελµατίες. Αυτό µεταξύ άλλων τονίσθηκε στην ηµερίδα για την “Πολιτιστική και Υγιεινή αξία του κρητικού ελαιολάδου” που πραγµατοποιήθηκε χθες µε συνδιοργάνωση από τον ΣΕ∆ΗΚ, την Περιφέρεια, το ΓΕΩΤΕΕ, το ΜΑΙΧ, το Ινστιτούτο Ελιάς και τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.

«Η µέθοδος της διάθεσης ελαιολάδου ως χύµα, που γίνονταν για χρόνια, πρέπει να θεωρηθεί λήξασα» δήλωσε ο επιστηµονικός συνεργάτης του ΣΕ∆ΗΚ δρ. Νίκος Μιχελάκης προσθέτοντας πως «ο λόγος είναι γνωστός σε όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις σε ότι αφορά την ελαιοκοµία διεθνώς. Έχουµε νέους “παίκτες”, νέες χώρες στην παραγωγή ελαιολάδου, µε απέραντες εκτάσεις, µε φτηνό εργατικό δυναµικό, την Τυνησία και τη Τουρκία που πλέον παράγουν τεράστιες ποσότητες ελαιολάδου. Εποµένως οι αγοραστές του χύµα Ελληνικού ελαιόλαδου – που ήταν µέχρι τώρα οι Ιταλοί – βρίσκουν φτηνότερα ελαιόλαδα και ίσως αρκετά καλά στην Τυνησία και την Τουρκία και δεν έχουν λόγο να προτιµήσουν τα δικά µας που εµείς τα θέλουµε ακριβότερα γιατί έχουµε κόστος παραγωγής υψηλό και για άλλους παράγοντες».

Στη συνέχεια ο κ. Μιχελάκης υποστήριξε πως για να αυξηθούν οι πωλήσεις ελαιολάδου σε καλές τιµές χρειάζεται «και η βοήθεια των παραγωγών, των συνεταιρισµών και κυρίως του κράτους. Η Ισπανία είναι o leader στην παραγωγή και διάθεση του ελαιολάδου και το κατάφερε γιατί ασχολείται το κράτος , παρακολουθεί και µε ενισχύσεις και προγράµµατα βοηθάει στις εξαγωγές ελαιολάδου . Σε εµάς η ελαιοκοµία βρίσκεται στο περιθώριο. Πρέπει ή να αλλάξουµε ή να θεωρήσουµε ότι θα πρέπει να παραδώσουµε στα δασαρχεία τις ελιές που καλύπτουν τα βουνά και τους λόφους µας για τα οποία το κράτος κάποτε επιδότησε για να φυτευτούν .» «Η Περιφέρεια Κρήτης µετά από 8 χρόνια κατάφερε να πάρει το “Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης Κρήτη” βάζοντας το νησί κάτω από µια “οµπρέλα” µε στόχο να πάρουµε την προστιθέµενη αξία που δεν έχουµε» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας κ. Σπύρος Μπαλαντίνος, επεξηγώντας πως αυτή τη στιγµή «ο παραγωγός δεν απολαµβάνει την τιµή που θα έπρεπε ώστε να καλύψει βασικά λειτουργικά έξοδα. Ένα µεγάλο “ατού” θα ήταν να καταφέρναµε να προωθήσουµε το τυποποιηµένο ελαιόλαδο αντί για το χύµα και να αναδείξουµε την πιστοποίηση του “ΠΓΕ Κρήτη”. Το “ΠΓΕ Κρήτη” θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει ακόµα µεγαλύτερη ζήτηση και να καλύψει µεγαλύτερες αγορές καθιστώντας το ελαιόλαδο µας πιο ανταγωνιστικό σε σχέση µε τα διεθνή brand».

Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος του ΣΕ∆ΗΚ και δήµαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης υπογράµµισε την ανάγκη τα συµπεράσµατα από ηµερίδες όπως η χθεσινή «να µπορούν στη συνέχεια να αξιοποιούνται από επαγγελµατικούς και εµπορικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που κάνουν τη διάθεση του ελαιολάδου».

Στην αναφορά µας ότι τέτοιες ηµερίδες θα ήταν καλό να γίνουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εξωτερικό που υπάρχει ζήτηµα ενηµέρωσης καθώς στην Κρήτη η µεγάλη πλειοψηφία του κόσµου εµπιστεύεται και χρησιµοποιεί το ελαιόλαδο ο κ. Μαλανδράκης απάντησε πως το σηµαντικό είναι τα αποτελέσµατα ηµερίδων όπως η χθεσινή να αξιοποιηθούν από τους φορείς διάθεσης ελαιολάδου αλλά χρειάζεται ενηµέρωση και στην Κρήτη σε ότι αφορά τις νεότερες ηλικίες και τα παιδιά.

Η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του παραρτήµατος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ κ. Άννα ∆ασκαλάκη τόνισε πως το µεγαλύτερο βάρος των εκδηλώσεων µέχρι σήµερα δίνεται στους παραγωγούς και στο πως θα παραχθεί καλύτερο προϊόν και η χθεσινή εκδήλωση στόχο είχε να µιλήσει «για την αξία του ελαιολάδου στην υγεία και τον πολιτισµό. Πρέπει το ελαιόλαδο να περάσει στις επόµενες γενιές».

Τέλος ο γεν. ∆ιευθυντής του ΜΑΙΧ κ. Γιώργος Μπαουράκης επεσήµανε πως η Κρήτη παράγει πάνω από 3% της παγκόσµιας παραγωγής µε πάνω από 80% να είναι υψηλής ποιότητας και στάθηκε στο “Κήπο της Ειρήνης” του ΜΑΙΧ µε 42 πιστοποιηµένα ελαιόδεντρα από πολλές χώρες του κόσµου που στόχο έχει να προωθήσει την Ειρήνη, την αλληλεγγύη µεταξύ των λαών.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Στη συζήτηση για την πολιτιστική αξία του ελαιολάδου η δρ. Αρχαιολογίας κ. Ανάγια Σαρπάκη έκανε µια µικρή αναδροµή στην αξία της ελιάς και του ελαιολάδου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα µένοντας ιδιαίτερα στα µνηµεία που συνδέονται µε την πανάρχαιη αυτή καλλιέργεια. Τις προσπάθειες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο ΣΕ∆ΗΚ για την ανάδειξη των µνηµειακών ελαιοδέντρων παρουσίασε ο κ. Ν. Μιχελάκης τονίζοντας τη σηµασία της κινητοποίησης των δηµόσιων φορέων σε αυτήν την κατεύθυνση.

Στο µεγάλο ενδιαφέρον που διαπιστώνει ανάµεσα στους επισκέπτες από το εξωτερικό για τον ελαιοκοµικό πολιτισµό του νησιού αναφέρθηκε η διπλωµατούχος ξεναγός κ. Σοφία Μπαγορδάκη, ενώ ο κ. Νικήτας Μελισσάκης που το ελαιουργείο του στον Τσιβαρά Αποκορώνου είναι επισκέψιµο µίλησε για το πως οργάνωσε το χώρο, πως προσέλκυσε µεµονωµένους αλλά και “γκρουπ” τουριστών, τις τους προσφέρει στο χώρο (γευσιγνωσία, ενηµέρωση για την ιστορία της ελιάς κα.) και πόσο αυτό στηρίζει το προϊόν.

Ακολούθησε το στρογγυλό τραπέζι για την υγιεινή αξία του ελαιολάδου µε τοποθετήσεις του γιατρού Σήφη Χαρτζουλάκη, του διατροφολόγου ∆ηµήτρη Κατάκη και του σεφ Μανώλη Παπουτσάκη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του θεατρικού “Ταβέρνα η γερή καρδιά” από µαθητές της ∆΄ τάξης του 9ου ∆.Σ. Χανίων. Η προσπάθεια των παιδιών καταχειροκροτήθηκε από τους παριστάµενους.