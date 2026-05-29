Ζίου Ζίτσου: Πρωταθλητής Ελλάδος ο Α.Σ. Κουρήτες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πρωταθλητής Ελλάδος στο Ju Jitsu Fighting για το 2026 αναδείχτηκε ο Α.Σ. Κουρήτες µετά και την ολοκλήρωση του Γ’ µέρους του Πανελλήνιου Πρωτάθληµατος Ζίου Ζίτσου 2026, για τις ηλικίες -10 και -12 ετών, που πραγµατοποιήθηκε στο κλειστό γυµναστήριο ∆ΑΙΣ στην Αθήνα πριν λίγες µέρες.
Οι αθλητές του Χανιώτικου συλλόγου κατόρθωσαν σε αυτό το τελευταίο µέρος, να κατακτήσουν στην 5 χρυσά, 5 ασηµένια και 5 χάλκινα µετάλλια, που σε συνδυασµό µε τις διακρίσεις στην Α’ και Β’ φάση του Πανελληνίου πρωταθλήµατος που πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τα συνολικά 15 χρυσά, 10 ασηµένια και 11 χάλκινα µετάλλια, ανέδειξαν τον ΑΣ Κουρήτες για µια ακόµα φορά πρωταθλητή Ελλάδος!
Τους µικρούς αθλητές συνόδεψαν οι προπονητές Μαρία Τσουρλάκη, ∆ηµήτρης Χειλαδάκης και ∆ηµήτρης Τσιραντωνάκης καθώς και ο Πρόεδρος του συλλόγου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας ∆ηµήτρης Μπιτσαξής.
Πιο αναλυτικά, τα µετάλλια για τον σύλλογο κατέκτησαν:
Χρυσά µετάλλια
Φανουργιάκης Στάθης, Χαλιβελάκη ∆ανάη, Γαρουφαλής Ιωνάς, Αναστασάκης Νικόλας, Σαρρής Σήφης
Ασηµένια µετάλλια
Σηφαλουδάκη Μαρία, Βιδάκης Περίανδρος, Μπαρνιαδάκης Γιώργος, Χάνι Ενι, Βαλυράκης Περικλής
Χάλκινα µετάλλια
Αποστολάκης Γιώργος, Κανδυλάκης Λευτέρης, Ιεροδιακόνου Βαρβάρα, Λουλαδάκης Αλέξανδρος, Πέρρος Σήφης
Επιπλέον συµµετείχαν, µε πολύ καλή παρουσία, οι αθλητές:
Ζουριδάκης Ευτύχης, Βιδάκης Μιχαήλ, Κατσανεβάκης Γιώργος, Λουλαδάκη Ιωάννα, Λίτσι Αντριάν, Ζουριδάκης Στέλιος, Ζωγραφάκης Γιώργος, Ροζάκης Λευτέρης, Σφηνιαδάκης Νίκος, Μπριτσάκης Μάριος, Βλαµάκης Κυριάκος, Μαστραντωνάκης Στέφανος, Σφυράκης Ραφαήλ, Ανδρουλακάκης Σταύρος, Σπαθαράκη Στέλλα, Λεδάκη Μαρία, Αντωνία, Βατσάκη Βικτωρία, Μουτάφης Παναγιώτης, Γλυνιαδάκης Μάρκος, Καψαλάκης Μανώλης, Πολάκη ∆άφνη, Τσαγράκη Ιωσηφίνα
Ο σύλλογος ευχαριστεί τους αθλητές, τους γονείς και όλη την προπονητική οµάδα, τον ∆ηµήτρη Τσιραντωνάκη, την Μαρία Τσουρλάκη, τον ∆ηµήτρη Χειλαδάκη, την Aγγελική Σηφοστρατουδάκη και τον Αλέξανδρο Πετκόσκι για την πολύτιµη βοήθεια τους πριν και κατά την διάρκεια του Πρωταθλήµατος.
Επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ στην ANEK Lines, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρµένων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στερνών για την µεγάλη στήριξη τους και βέβαια στην ΕΦΕΟΖΖ για την εξαιρετική διοργάνωση

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

