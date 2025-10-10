Ζίου Ζίτσου: Διπλή επιτυχία για τους «Κουρήτες» στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Με δύο χάλκινα μετάλλια στις αποσκευές τους γύρισαν οι αθλητές του αθλητικού Συλλόγου «Κουρήτες» από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου το οποίο διεξήχθη 2, 3, 4 & 5 Σεπτεμβρίου στην πόλη Beveren του Βελγίου, με τη συμμετοχή 27 χωρών και περισσότερων από 700 αθλητών.

Συγκεκριμένα, ο Χανιώτικος σύλλογός με την συμμετοχή 2 αθλητών στην πιο απαιτητική κατηγορία, αυτή των Adults, κατόρθωσε να κατακτήσει 2 Χάλκινα μετάλλια στο Fighting, με την Μαριλίζα Φρρόκου στην κατηγορία των -70kg και τον Ευτύχη Μπιτζανάκη στην κατηγορία των -62kg.

Τους αθλητές συνόδεψε ο τεχνικά υπεύθυνος του συλλόγου Δημήτρης Μπιτσαξής.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος συγχαίρει « τους 2 αθλητές που τόσο με τις διακρίσεις τους όσο και με το ήθος τους αποδεικνύουν ότι ο αποτελούν σημείο αναφοράς και σταθερή αξία στο χώρο του Ελληνικού Ζίου Ζίτσου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τέλος στον μόνιμο υποστηρικτή μας ANEK LINES-BLUES STAR FERRIES καθώς και στην ΕΦΕΟΖΖ για την στήριξη των αθλητών και την άψογη οργάνωση της αποστολής».

Όπως επισημαίνεται επόμενος αγωνιστικός στόχος είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στην Ταϊλάνδη αρχές Νοεμβρίου.