Ζίου Ζίτσου: 11 μετάλλια ο Κερίτης (φωτογραφίες)

1 από 11

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι αθλητές του ΑΣ Κερίτης στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ζίου ζίτσου (Α και Β φάση) που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΔΑΙΣ στο Μαρούσι με διοργανωτή την Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου.

Συγκεκριμένα η 17μελής αποστολή του χανιώτικου συλλόγου κατέκτησε 1 χρυσό, 6 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια. Η παρουσία των αθλητών του:

Ά φάση

-Φραγγεδακη Αργυρω 1η θέση newaza no gi, 2η θεση newaza

-Μπουζακης Ιωάννης 3η θέση fighting, 3η θέση newaza

-Μαραθάκη Ευφροσύνη 3η θέση fighting

-Ντεσιλβα Γεώργιος έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στα δύο αγωνίσματα αλλά λόγω αλλαγής κατηγορίας κιλών φετος δεν ήταν εύκολη η είσοδος του στο βάθρο.

Β φάση

-Παπουτσάκη Γεωργία 2η θέση fighting

-Διγαλακης Ευάγγελος 2η θέση fighting

-Φελεσακη Καλλιόπη 2η θέση no gi, 5η θέση newaza, 5η θέση fighting

-Κατσουλάκης Γεώργιος 3η θέση fighting, 5η θέση newaza, 5η θέση no gi

-Σταματάκης Ανδρέας 3η θέση, fighting

-Τζίκας Θεόδωρος 3η θέση no gi

-Πολύ δυναμικη εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Κοτζαμπάση Μαρια, Μπαλωμενακη Έλενα, Σχοινοπλοκακη Κατερίνα, Μπολακης Χριστόφορος, Ναναδακης Γιώργος, Ντεσιλβα Μαρίνος, Αννουσάκης Φώτης, Καρδαμάκης Γιώργος, αλλά όμως αστάθμητοι παράγοντες οπως κλήρωση με τους πρωταθλητές, αντιαθλητικά, αλλαγές κατηγοριών κιλών και διαφορά αλλά, τους άφησαν εκτός βάθρου και πλασαρίστηκαν σε 5η 7η 9η θέση σε πολυάριθμες κατηγορίες!

Τους αθλητές συνόδευσαν ο Δημήτρης Μαρινάκης και οι προπονητές: Γεωργία Νικολουζάκη, Γρηγόρης Άντωνομανωλάκης και Αργυρώ Φραγγεδακη ενώ μεγάλη ήταν η βοήθεια των φροντιστών Χριστίνας Παντελάκη, Καλλιόπης Αλυσσανδράκη και Αννας Μαρινάκη.