Ζελένσκι: Η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία

«Δεν κέρδισε μόνο το PAS τις εκλογές, κέρδισε ο λαός», δήλωσε ο Ιγκορ Γκρόσου, ο ηγέτης του φιλοευρωπαϊκού κόμματος της Μολδαβίας την επομένη της νίκης του στις βουλευτικές εκλογές.

«Το PAS έχει εξασφαλίσει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μία φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία μόνο και μόνο επειδή εσείς προσφέρατε αυτήν την εμπιστοσύνη και επιλογή», πρόσθεσε καταγγέλλοντας την ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία της Ρωσίας η οποία χρησιμοποίησε «βρώμικες» μεθόδους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία.

«Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία ακόμη και αφού δαπάνησε τεράστιους πόρους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του μέσω τηλεδιάσκεψης σε φόρουμ για την ασφάλεια στην Βαρσοβία.

«Η ανατρεπτική επιρροή της Ρωσίας δεν θα απλωθεί περισσότερο στην Ευρώπη», πρόσθεσε.