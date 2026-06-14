Ζεϊμπέκικο για Γκίνες στη Θεσσαλονίκη!

1 από 5

Το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη, καθώς 830 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην Πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η δράση είχε ταυτόχρονα σκοπό να στείλει μήνυμα κευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Alzheimer Hellas.

Οι 830 χορευτές και χορεύτριες, προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από χώρες του εξωτερικού όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Κίνα και ΗΠΑ.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Κύπρος, με 754 χορευτές.