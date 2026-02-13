Ζεφύρι: Δικογραφία σε βάρος 38χρονου για κλοπή 100 μ. καλωδίου από γραμμές του Προαστιακού

Από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ της Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκε υπόθεση διακεκριμένης κλοπής καλωδίων φωτοσήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους -100- μέτρων στην περιοχή του Ζεφυρίου, πράξη που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια του δικτύου και δημιούργησε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των συρμών, με δυνητικές συνέπειες για την προστασία επιβατών και εργαζομένων.

Για την υπόθεση, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-2-2026) από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ στην περιοχή του Ζεφυρίου ο 38χρονος δράστης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 31-1-2026, ο 38χρονος εισήλθε παράνομα στο σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ μεταξύ των Σταθμών «Ζεφύρι» και «Άνω Λιόσια» και με τη χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια φωτοσήμανσης και τροφοδοσίας μήκους -100- μέτρων, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της κυκλοφορίας των συρμών. Παράλληλα αφαίρεσε εξαρτήματα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η εν λόγω αφαίρεση προκάλεσε παρεμπόδιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και δημιούργησε συνθήκες υψηλού κινδύνου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών έχουν σοβαρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού, διαταράσσουν τη δημόσια συγκοινωνία και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, κατόπιν αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού και στοχευμένων αναζητήσεων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως δράστη της διακεκριμένης κλοπής και απογευματινές ώρες χθες (11-2-2026) τον εντόπισαν στον Σταθμό «Ζεφύρι», όπου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.