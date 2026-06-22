Ζαν – Μισέλ Ζαρ: «Δεν μπορείς να σταματήσεις την πρόοδο επειδή τη φοβάσαι»

» Στην εντυπωσιακή πρεμιέρα του Nostos o Γάλλος πρωτοπόρος δημιουργός

κάλεσε την κοινωνία να αγκαλιάσει την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Δεν μπορείς να σταματήσεις την πρόοδο επειδή τη φοβάσαι». Με αυτό το μήνυμα, ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής Ζαν-Μισέλ Ζαρ έδωσε τον τόνο στην πρεμιέρα του φετινού Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή αλλά μια νέα τεχνολογική επανάσταση που η κοινωνία οφείλει να κατανοήσει, να ρυθμίσει και να αξιοποιήσει προς όφελος του ανθρώπου.

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Τα «Χανιώτικα νέα» παρακολούθησαν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε ο Γάλλος δημιουργός στο Stavros Niarchos Hall με τη δημοσιογράφο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του iMEdD, Άννα Κύνθια Μπουσδούκου.

O Ζαρ τάχθηκε υπέρ της εξοικείωσης των πολιτών με τη νέα τεχνολογία από μικρή ηλικία, εκτιμώντας ότι η γνώση και όχι ο φόβος είναι η καλύτερη απάντηση στις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συζήτηση με θέμα «Η τέχνη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» άνοιξε ουσιαστικά τον κύκλο των φετινών εκδηλώσεων του Nostos, της διεθνούς διοργάνωσης που πραγματοποιεί από το 2017 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Ο Ζαρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της νέας τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι από τη φύση της ένα ουδέτερο εργαλείο. «Το ζήτημα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε», ήταν το κεντρικό μήνυμα που επανέλαβε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο διάσημος μουσικός υπενθύμισε ότι η καλλιτεχνική δημιουργία ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Από την εφεύρεση νέων μουσικών οργάνων μέχρι τη φωτογραφική μηχανή και τα ψηφιακά μέσα, κάθε τεχνολογικό άλμα δημιούργησε αρχικά φόβους και αντιδράσεις, αλλά τελικά διεύρυνε τις δυνατότητες των δημιουργών. Κατά την άποψή του, το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη διευρύνει τις επιλογές μου ως καλλιτέχνη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για εργαλεία που θα συμβάλουν στην εξέλιξη κάθε μορφής μουσικής και γενικότερα της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά του στην εκπαίδευση. Ο Ζαρ υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται με αυτήν από νωρίς και να κατανοούν τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί.

Όπως τόνισε, μεγάλο μέρος του φόβου που εκδηλώνεται σήμερα απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη προέρχεται από την άγνοια και την αδυναμία κατανόησης της νέας τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό θεωρεί απαραίτητο οι νέες γενιές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις ήδη από το σχολείο, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά συνειδητά και υπεύθυνα.

«Πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε για τι ακριβώς μιλάμε», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στο αν θα υπάρξει ή όχι η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά στο πώς θα χρησιμοποιηθεί από τις κοινωνίες.

Στο ερώτημα της Άννας Κύνθιας Μπουσδούκου για το πού πρέπει να τραβηχτεί η γραμμή προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη δημιουργικότητα, ο Ζαρ επέλεξε να απαντήσει μέσα από την ιστορία. Αναφέρθηκε στην εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο, επισημαίνοντας ότι και τότε υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις και φόβοι από όσους θεωρούσαν ότι η νέα τεχνολογία θα ήταν επικίνδυνη για την κοινωνία και τους θεσμούς. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η τυπογραφία συνέβαλε τελικά στη διάδοση της γνώσης και στην πρόοδο του πολιτισμού.

Παράλληλα, ο Γάλλος δημιουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Ευρώπης στη νέα εποχή. Εκτίμησε ότι ο πλανήτης κινείται σήμερα ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, με κυρίαρχες δυνάμεις τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να διαμορφώσει τη δική της προσέγγιση.

Όπως είπε, η ευρωπαϊκή παράδοση της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα μοντέλο που θα συνδυάζει την καινοτομία με την προστασία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη έχει πολλά να διδαχθεί από τις αξίες που γεννήθηκαν εδώ και σχετίζονται με τη δημοκρατία και τον δημόσιο διάλογο.

Ο Ζαρ υπογράμμισε επίσης ότι η νέα τεχνολογία δεν θα πρέπει να εξελιχθεί σε προνόμιο λίγων μεγάλων εταιρειών ή κρατών. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού και μικρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία δείχνουν ότι είναι εφικτή μια πιο δημοκρατική και προσβάσιμη ανάπτυξη των νέων εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, από την υγεία έως την προστασία του περιβάλλοντος. Επικαλέστηκε μάλιστα τη θέση του Στίβεν Χόκινγκ ότι η επιβίωση της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να βρει ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και την οικολογική βιωσιμότητα.

Κλείνοντας, ο Ζαρ κάλεσε το κοινό να αντιμετωπίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως συνεργάτη και όχι ως αντίπαλο. «Πρέπει να χτίσουμε το μέλλον μαζί με αυτά τα εργαλεία», ήταν το μήνυμά του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μοχλό προόδου, αρκεί να συνοδεύεται από γνώση, κανόνες και δημοκρατικό έλεγχο. Παράλληλα, εξήρε το έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τη συμβολή του στη δημιουργία χώρων διαλόγου γύρω από τα μεγάλα ζητήματα που θα καθορίσουν το μέλλον των κοινωνιών.

Το SNF Nostos 2026 πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η επετειακή διοργάνωση λαμβάνει χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και περιλαμβάνει πλούσιες εκδηλώσεις