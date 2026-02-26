menu
Ελλάδα

Ζάκυνθος: Βρέφος με μηνιγγίτιδα – Σε αναστολή καθηκόντων η παιδίατρος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τέθηκε η παιδίατρος που φέρεται να κάλυπτε την εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Zακύνθου, για την υπόθεση του 5 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική εφημερίδα “Ημέρα Ζακύνθου”, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ώστε να διερευνηθούν όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την απουσία της παιδιάτρου κατά την εφημερία και την αναρρωτική άδεια που προσκομίστηκε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε: «Απαράδεκτη συμπεριφορά των συναδέλφων ιατρών του νοσοκομείου της Ζακύνθου. Ναι, μπορεί να είναι δύο, αλλά δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο ζωές μικρών παιδιών. Σωστά ελήφθησαν πειθαρχικά μέτρα. Μπράβο σε όσους συνετέλεσαν για την έγκαιρη διακομιδή του βρέφους».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σε ανάρτησή του: «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

 

