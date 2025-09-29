Ζάκυνθος: Μεγάλη ταλαιπωρία προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία

Εκατοντάδες τουρίστες έμειναν για πολλές ώρες αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου χθες το βράδυ εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Πάνω από 20 πτήσεις ματαιώθηκαν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που προκάλεσαν χαμηλή ορατότητα στο αεροδιάδρομο.

Στη Ζάκυνθο, τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να βρουν διαθέσιμα δωμάτια για να διανυκτερεύσουν οι άτυχοι τουρίστες.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε χθες το απόγευμα έως αργά το βράδυ, τη Ζάκυνθο άφησε ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο αλλά και σε αγροτοκαλλιέργειες. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Αλυκανά και στα γύρω χωριά όπου εκεί φαίνεται πως έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού.

Αντίθετα και παρά τους φόβους, οι περιοχές που επλήγησαν το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, της Λιθακιάς και του Αγαλά, δεν εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τόσο ο Δήμος Ζακύνθου όσο και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, προχώρησαν σε καθαρισμούς φερτών υλικών στις παραπάνω περιοχές.