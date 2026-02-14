Ζαχαρούχα ποτά – Πόσο επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου;

Όταν λέµε ζαχαρούχα ποτά, εννοούµε τους τυποποιηµένους χυµούς διαφόρων φρούτων (πορτοκάλι, ροδάκινο, λεµόνι, κεράσι κ.α.), καθώς και τα ποικίλα αναψυκτικά.

Το σπουδαίο ερώτηµα που προβάλλει είναι κατά πόσο επιφυλάσσουν κινδύνους στην υγεία του ανθρώπου, όταν δεν καταναλώνονται µε µέτρο. Εκτεταµένες έρευνες που έχουν γίνει τόσο στις µεγαλύτερες, όσο και στις µικρότερες ηλικίες, έχουν δείξει ότι τα ζαχαρούχα ποτά επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, καθώς η τακτική κατανάλωση των, συνδέεται άµεσα µε παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρκίνο του ήπατος, χρόνια φλεγµονή και φυσικά αυξηµένο κίνδυνο θνησιµότητας. Προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξηµένα τριγλυκερδια, αθηροσκλήρωση (βούλωµα αρτηρίων).

Αναλυτικά µπορούν να παρατεθούν κάποια επιστηµονικά ερευνητικά παραδείγµατα

1-Σύµφωνα µε δύο διαφορετικές µελέτες που παρουσιάστηκαν στο «Nutricion 2022 LIVE ON LINE», η πρώτη µελέτη που περιέλαβε περισσότερες από 90.000 µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, έδειξε ότι όσες εξ αυτών κατανάλωναν τουλάχιστον ένα ζαχαρούχο ποτό ηµερησίως, αντιµετώπιζαν αυξηµένο κατά 78% κίνδυνο για εµφάνιση καρκίνου του ήπατος, σε σύγκριση µε όσες κατανάλωναν λιγότερα από τρία ποτά µε ζάχαρη τον µήνα.

Τα ευρήµατα µαρτυρούν ότι η κατανάλωση ζαχαρούχων, αποτελεί ένα τροποποιήσηµο παράγοντα κινδύνου, σε ότι αφορά τον καρκίνο του ήπατος.

Εποµένως η µείωση της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών,µπορεί να µετατραπεί σε στρατηγική δηµόσιας υγείας, ώστε να µειωθεί η συχνότητα εµφάνισης του καρκίνου του ήπατος στον πληθυσµό. Τούτο επιτυγχάνεται µε αντικατάσταση των ζαχαρούχων ποτών, µε νερό, καφέ µε υποκατάστατα ζάχαρης ή τσάι

2- Η δεύτερη µελέτη έγινε από ειδικούς επιστήµονες του Πανεπιστηµίου της Νότιας Καρολίνας, που θέλησαν να διερευνήσουν αν παίζουν κάποιο ρόλο στην «έκρηξη» των περιπτώσεων καρκίνου του ήπατος και συγκεκριµένα διατροφικοί παράγοντες εκτός από χρόνιες ηπατίτιδες, διαβήτης, όπως έχει διαπιστωθεί

Πράγµατι ανέλυσαν δεδοµένα που αφορούσαν 90.504 µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες που συµµετείχαν στη µεγάλη διαχρονική αµερικανική µελέτη, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι συµµετέχοντες απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τη διατροφή των στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και παρακολουθήθηκαν επί 18 έτη κατά µέσο όρο. Οι ερευνητές κατέγραψαν την κατανάλωση ζαχαρούχων µε βάση τα ερωτηµατολόγια και επιβεβαίωσαν τις διαγνώσεις καρκίνου του ήπατος, ελέγχοντας τους ιατρικούς φακέλους των εθελοντριών, σε ένα ποσοστό των 7% γυναικών που κατανάλωναν ένα ή περισσότερα ποτά των 350ml ηµερησίως

3- Μελέτες ειδικών ερευνητών σε παιδιά, έχουν δείξει ότι η µεγάλη κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών, αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2, τα τριγλυκερίδια παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του ήπατος

Παρ’ όλα αυτά απαιτούνται νέες µελέτες που θα επιβεβαιώσουν τη σύνδεση ζαχαρούχων ποτών και καρκίνου του ήπατος, όχι µόνο στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, αλλά και σε άλλες οµάδες του πληθυσµού.

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι χηµικός, τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων.