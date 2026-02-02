»Το µεταβολικό τρίγωνο που «σπάει» καρδιές – και πώς προλαµβάνεται

Ζάχαρη, αλάτι και ζωικά λίπη: οι τρεις δολοφόνοι µε τη λευκή µπλούζα».

Η φράση ανήκει στον Γιώργο Νικήτα, αναισθησιολόγο και επί χρόνια διευθυντή των ΤΕΠ του Νοσοκοµείου Χανίων, και ακούστηκε χρόνια πριν στους διαδρόµους του νοσοκοµείου. ∆εν ήταν σχήµα λόγου. Ήταν η συµπύκνωση µιας µακράς ιατρικής εµπειρίας, ειπωµένη από άνθρωπο που έχει δει επανειληµµένα πώς «χτίζονται», και πώς τελικά εκδηλώνονται, τα καρδιαγγειακά επεισόδια.

Γιατί πίσω από τα περισσότερα εµφράγµατα, εγκεφαλικά και σοβαρά καρδιαγγειακά συµβάµατα δεν κρύβεται µόνο το «κακό γονίδιο». Συνήθως υπάρχει ένα επικίνδυνα γνώριµο σχήµα:

αυξηµένο σάκχαρο, αυξηµένη αρτηριακή πίεση, αυξηµένη χοληστερίνη

Ένα µεταβολικό τρίγωνο: ένας συνδυασµός παραγόντων που συχνά συνυπάρχει µε το µεταβολικό σύνδροµο και καθορίζει τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Το τρίγωνο χωρίς συµπτώµατα – µέχρι να είναι αργά

Το πιο ύπουλο χαρακτηριστικό αυτού του τριγώνου είναι ότι δεν δίνει προειδοποιητικά σηµάδια.

Ο διαβήτης τύπου 2 εξελίσσεται σιωπηλά.

Η υπέρταση δικαίως αποκαλείται «σιωπηλός δολοφόνος».

Η δυσλιπιδαιµία δεν πονά, δεν ζαλίζει, δεν ανησυχεί

Όταν όµως αυτοί οι παράγοντες συνυπάρχουν, δεν αθροίζουν απλώς τον κίνδυνο, τον πολλαπλασιάζουν. Τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα δείχνουν ότι άτοµα µε τέτοια µεταβολική επιβάρυνση έχουν τουλάχιστον διπλάσιο κίνδυνο εµφράγµατος ή εγκεφαλικού, ακόµη κι αν καµία επιµέρους τιµή δεν φαίνεται «δραµατική» από µόνη της.

Γιατί αυτός ο συνδυασµός είναι τόσο επικίνδυνος;

Η παθοφυσιολογία σήµερα είναι σαφής:

η υπεργλυκαιµία προκαλεί λειτουργική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία,

η υπέρταση καταπονεί µηχανικά το αγγειακό τοίχωµα,

η LDL χοληστερίνη διεισδύει στο αγγειακό τοίχωµα και, όταν το ενδοθήλιο έχει ήδη υποστεί βλάβη, επιταχύνεται ο σχηµατισµός αθηρωµατικής πλάκας

Το αποτέλεσµα είναι επιταχυνόµενη αθηροσκλήρωση.

Όχι σε βάθος δεκαετιών, αλλά συχνά µέσα σε λίγα χρόνια.

Γι’ αυτό και οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν µεν σαφείς στόχους για πίεση, LDL χοληστερόλη και γλυκόζη, επιµένουν όµως ότι η αντιµετώπιση πρέπει να βασίζεται στον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο και όχι σε έναν µεµονωµένο αριθµό αποκοµµένο από το κλινικό σύνολο.

Γιατί µπήκαν στο κάδρο ζάχαρη, αλάτι και ζωικά λίπη

Το τρίπτυχο δεν είναι τυχαίο:

Υπερκατανάλωση σακχάρων → υπερινσουλιναιµία, διαβήτης τύπου 2, λιπώδης νόσος ήπατος

Αλάτι → υπέρταση, αγγειακή δυσκαµψία, νεφρική επιβάρυνση

Κορεσµένα ζωικά λιπαρά → αυξηµένη LDL, χρόνια φλεγµονή, αθηρωµάτωση

Η σύγχρονη διατροφή, φτωχή σε φυτικές ίνες και πλούσια σε επεξεργασµένα τρόφιµα, συντηρεί ακριβώς αυτόν τον φαύλο κύκλο χωρίς να το καταλαβαίνουµε. Στοιχεία από την Πρωτοβάθµια Φροντίδα στην Κρήτη επιβεβαιώνουν ότι το µεταβολικό σύνδροµο και οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν καθηµερινό εύρηµα στο γενικό πληθυσµό που προσέρχεται στα ιατρεία.

Ο ρόλος της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας: εκεί κρίνεται το αποτέλεσµα

Το µεταβολικό τρίγωνο δεν «σπάει» στο αιµοδυναµικό εργαστήριο η στο χειρουργείο. Σπάει πολύ νωρίτερα, στο ιατρείο της γειτονιάς. Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας έχει καθοριστικό ρόλο:

στην έγκαιρη διάγνωση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου,

στην εκτίµηση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου, και όχι µεµονωµένων τιµών

στη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων για πίεση, γλυκόζη και LDL

στη συστηµατική επιµονή στη διατροφή και στη σωµατική δραστηριότητα,

και στη φαρµακευτική παρέµβαση όταν αυτή χρειάζεται, όχι όταν είναι πια αργά.

Οι σύγχρονες οδηγίες των ESC, EASD και ADA είναι σαφείς:

Όσο νωρίτερα η παρέµβαση, τόσο µεγαλύτερο το όφελος.

Και η αλλαγή τρόπου ζωής δεν είναι απλή σύσταση· είναι θεραπευτική πράξη.

Το κρίσιµο µήνυµα

Το έµφραγµα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. ∆εν συµβαίνει «ξαφνικά». Είναι το τελικό στάδιο µιας µακράς, αθόρυβης βιολογικής διεργασίας που ξεκινά χρόνια πριν, µε ήπια αυξηµένο σάκχαρο, λίγο ανεβασµένη πίεση και «οριακή» χοληστερίνη, παράγοντες που συχνά υποτιµώνται επειδή δεν διαταράσσουν άµεσα την καθηµερινότητα.

Οι «τρεις δολοφόνοι µε τη λευκή µπλούζα» δεν κρύβονται. Βρίσκονται στο πιάτο µας, στην υπερβολική χρήση αλατιού, στην επεξεργασµένη τροφή, στην καθιστική ζωή και στη διαρκή αναβολή του προληπτικού ελέγχου.

Το σηµαντικό µήνυµα, όµως, δεν είναι ο φόβος. Είναι η δυνατότητα παρέµβασης. Το µεταβολικό τρίγωνο µπορεί να σπάσει — και µάλιστα πριν φτάσουµε στο νοσοκοµείο. Με έγκαιρη αναγνώριση, συνολική εκτίµηση κινδύνου, στοχευµένες αλλαγές στον τρόπο ζωής και όταν χρειάζεται, έγκαιρη φαρµακευτική αγωγή.

Σε αυτό το σηµείο, η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας δεν είναι απλώς χρήσιµη. Είναι καθοριστική. Εκεί κερδίζεται ο χρόνος. Εκεί προλαµβάνονται τα επεισόδια. Εκεί η γνώση µετατρέπεται σε προστασία της ζωής. Η πρόληψη γίνεται πράξη, και η καρδιά κερδίζει χρόνο.

*Ο ∆ηµήτρης Ανυφαντάκης, MSc, PhD είναι ιατρός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής – συντονιστής Επιστηµονικής Λειτουργίας, Κέντρο Υγείας Κισσάµου