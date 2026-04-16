Σαφέστατα η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την καθηµερινότητα µε το κόστος ζωής και στην Ελλάδα.

Και µπορεί ο Έλληνας καταναλωτής -σύµφωνα µε τις έρευνες- έχοντας την εµπειρία διαδοχικών κρίσεων, από τη δηµοσιονοµική κρίση έως την πανδηµία και την ενεργειακή αναταραχή λόγω του πολέµου στην Ουκρανία, να είναι πιο προετοιµασµένος, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν προβληµατίζεται και δεν ανησυχεί για το… αύριο.

Η ανησυχία των νοικοκυριών επικεντρώνεται κυρίως στις δαπάνες για τρόφιµα και ενέργεια, ενώ έχοντας την εµπειρία από τις προηγούµενες κρίσεις, σηµαντική µερίδα εµφανίζεται να προσδοκά νέα µέτρα στήριξης.

Ταυτόχρονα όµως, οι Έλληνες καταναλωτές, σύµφωνα µε έρευνα οικονοµικής συγκυρίας του ΟΒΕ, εξακολουθούν να είναι οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην Ε.Ε, ενώ σχετικά µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» διαµορφώθηκε στο 63%, από 65%.

∆ύσκολες καταστάσεις, που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει πόσο θα διαρκέσουν.