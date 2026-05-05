Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης στη Νότια Ελλάδα

Η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, κυρίως από γρασίδι και ελιά, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά (Εικόνα 1) και γρασίδι (Εικόνα 2) στην Ελλάδα για το μεσημέρι της Τρίτης 05 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00. Αναμένονται υψηλής συγκεντρώσεις γύρης από ελιά στη Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένες προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου.