ΥΠΠΟ: Σε τελική ευθεία οι εργασίες αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των αρχαιολογικών χώρων του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς, τα οποία αποδίδονται, το καλοκαίρι του 2026, στους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τα έργα εκτελούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Η χρηματοδότησή τους, με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000 ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Τα έργα αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών περιλαμβάνονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση του αρχαίου αστικού τοπίου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Αυτά τα έργα, στα μείζονα τοπόσημα της μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας των Αθηνών, ολοκληρώνονται μέχρι την αρχή του καλοκαιριού. Συγχρόνως, αποτελούν ελεύθερους δημόσιους χώρους υψηλής αισθητικής και παιδευτικής αξίας. Με τα, εν εξελίξει, έργα αναβαθμίζεται ριζικά ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού, καθώς δημιουργούνται χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, αλλά και είσοδος/έξοδος και από την οδό Αγίων Ασωμάτων. Ο χώρος καθίσταται απόλυτα προσβάσιμος για Άτομα με Αναπηρία και προβλέπονται οι χώροι ανάπαυσης των επισκεπτών και απασχόλησης των παιδιών. Αντίστοιχα, με τις επεμβάσεις στο εσωτερικό της Αρχαίας Αγοράς, με πυρήνα την οριοθέτηση και την ανάδειξη της αρχαίας οδού Παναθηναίων, ο χώρος καθίσταται πιο ελκυστικός και ευανάγνωστος για τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τα μνημειακά σύνολα τα οποία καθιστούν περισσότερο κατανοητή την πολεοδομική οργάνωση του χώρου».

Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, τα έργα, στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας πύλης εισόδου-εξόδου, από την οδό Αγίων Ασωμάτων, έναντι της οδού Διπύλου, προκειμένου η είσοδος και η έξοδος επί του πεζοδρόμου της Ερμού, να μην είναι μονόδρομος. Δημιουργείται πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, όπως αναψυκτήριο, πωλητήριο, ειδικό χώρο για την ανάπαυση των επισκεπτών και την απασχόληση των παιδιών, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και χώρους υγιεινής. Προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών με κινητικά προβλήματα -για τα οποία, μέχρι σήμερα, η περιήγηση στον χώρο ήταν απαγορευτική- καθώς διαμορφώνεται ειδική διαδρομή σε μεγάλο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου.

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, τα έργα αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών για την υποδοχή του κοινού, στην ανάδειξη της οδού των Παναθηναίων και στην ανάδειξη επιμέρους μνημειακών συνόλων. Μέσω των διαδρομών, αναδεικνύονται επιμέρους μνημειακά σύνολα και εξασφαλίζεται η μεταξύ τους σύνδεση, προκειμένου ο επισκέπτης να κατανοήσει την κλίμακα του χώρου, την πολεοδομική του οργάνωση και τη συσχέτισή του με τον όμορο χώρο της βόρειας κλιτύος της Ακροπόλεως. Στο έργο περιλαμβάνονται η σύνδεση των εισόδων/εξόδων -συνολικά ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τέσσερις εισόδους/εξόδους- με τα σημεία στάσης, θέασης και πληροφόρησης του χώρου, ενώ αναβαθμίζονται και οι χώροι υγιεινής και βελτιώνεται η προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Τη Λίνα Μενδώνη συνόδευαν στην αυτοψία η πρόεδρος του ΟΔΑΠ Νικολέττα Βαλάκου, η προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Έλενα Κουντούρη, ο διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Θέμης Βλαχούλης, ο προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής του ΥΠΠΟ Γιάννης Μυλωνάς και υπηρεσιακά στελέχη.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

