ΥΠΠΟ: Νέα εποχή για το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου

Συντακτική Ομάδα
Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ της Σάμου, επί των οριστικών μελετών, αρχιτεκτονικής-στατικής-ηλεκτρομηχανολογικής, μετά και την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων του ΥΠΠΟ. Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το έργο αφορά στην ανακαίνιση, στην αναδιαμόρφωση για να εξασφαλιστεί η καθολική προσβασιμότητα και στην επανέκθεση της συλλογής των σημαντικών αρχαιοτήτων. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω της ένταξής του, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»- ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Βαθύ της Σάμου, διαθέτει μια συλλογή, με εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, προερχόμενα από τις ανασκαφές του Ηραίου, του ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και της ένωσής της, με τον Δία. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο εκσυγχρονισμός του Μουσείου, στο Βαθύ, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Σάμου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται επεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης, σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, καθώς και στις μουσειακές υποδομές του νησιού, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μουσειακές προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό, το Μουσείο Βαθέως, το οποίο καταλαμβάνει δύο όμορα κτήρια, εκσυγχρονίζεται πλήρως, καθίσταται προσβάσιμο σε εμποδιζόμενα άτομα και σε άτομα με αναπηρία, αναβαθμίζεται ενεργειακά, ενώ επανασχεδιάζεται ο περιβάλλων χώρος του. Παράλληλα, οι πολύτιμες συλλογές του επανεκτίθενται, ώστε να αναδεικνύεται ο τεράστιος πλούτος του ιερού της Ήρας, ο οποίος περιλαμβάνει μερικά από τα σπανιότερα δείγματα της τέχνης της αρχαϊκής περιόδου».

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως στεγάζεται σε συγκρότημα δύο ανεξάρτητων, όμορων κτηρίων, το ιστορικό Πασχάλειο, των αρχών του 20ού αι. και το νεότερο κτήριο της δεκαετίας του 1980, σε οικόπεδο περίπου 1.200 τ.μ. κοντά στο Δημαρχείο και στον Δημοτικό Κήπο. Το Πασχάλειο είναι διώροφο, ορθογωνικής κάτοψης, με λιτά νεοκλασικά χαρακτηριστικά και συμμετρική διάταξη εσωτερικών χώρων με κεντρικό προθάλαμο και εκθεσιακές αίθουσες ανά όροφο. Το νεότερο κτήριο είναι, επίσης, διώροφο με υπόγειο. Μεταξύ των δύο κτηρίων αναπτύσσεται ο υπαίθριος χώρος του Μουσείου, διαμορφωμένος με αναβαθμούς και φύτευση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην αποκατάσταση των κτηρίων, οι χώροι και οι χρήσεις του Μουσείου, το μέγεθος και ο τρόπος διάταξής τους καθορίστηκαν με βάση το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που θέτουν τα ίδια τα κτηριακά κελύφη. Το συνολικό καθαρό εμβαδόν των χρήσεων διαμορφώνεται σε 1.026,32 τ.μ., εκ των οποίων τα 571,86 τ.μ. κατανέμονται σε χρήσεις στο νεότερο κτήριο. Σε αυτό προβλέπονται εκθεσιακοί χώροι και εξυπηρέτησης κοινού και διοίκησης, εργαστήρια, αποθηκευτικοί και κοινόχρηστοι χώροι και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στο Πασχάλειο, προστίθεται εξωτερικός ανελκυστήρας για ΑμεΑ και μεταλλική κλίμακα διαφυγής. Οι εκθεσιακοί χώροι διατηρούνται, ενώ προστίθενται διοικητικές χρήσεις στον όροφο. Στον περιβάλλοντα χώρο διαμορφώνονται ράμπες ΑμεΑ, ανασχεδιάζεται η αυλή και η είσοδος, υλοποιούνται έργα διαμόρφωσης και εξασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική ενοποίηση του μουσειακού χώρου. Ως προς την στατική ενίσχυση, προβλέπονται εργασίες με στόχο τη σεισμική και δομική θωράκιση του κτηρίου, δεδομένου ότι το κτήριο υπέστη περιορισμένες ζημίες από το σεισμό του 2020.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

