Υπουργείο Παιδείας: Ζητεί εξηγήσεις εντός 48 ωρών από το ΑΠΘ για τα επεισόδια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Απαντήσεις εντός 48 ωρών ζητεί το υπουργείο Παιδείας από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το πανεπιστήμιο.

Οπως μεταδίδει στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας κι ενώ στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι.

Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα, με άτομα να πετούν βόμβες μολότοφ και την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών. Ενας αστυνομικός διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με εγκαύματα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε πάνω από 200 προσαγωγές.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι έχει ζητήσει «άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρει ακόμη το υπουργείο.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Νωρίτερα ανακοίνωση είχε εκδώσει και η Πρυτανεία του πανεπιστημίου.

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

 

