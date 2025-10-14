Υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο ο Μάρκεθ, στη θέση του ο Πίρο

Ο Ισπανός οδηγός, Μαρκ Μάρκεθ, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP, ο οποίος είχε πτώση κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου του Ινδονησιακού γκραν πρι, υπέστη κάταγμα και τραυματισμό συνδέσμων στον δεξιό ώμο του, γεγονός που θα τον αναγκάσει να χάσει τους επόμενους δύο αγώνες και να επιστρέψει τη νέα πια σεζόν στις πίστες.

Ο αναβάτης της Ducati υποβλήθηκε σε επέμβαση για ν’ αποκαταστήσει τον τραυματισμό του, όπως σχετικά ανακοίνωσε η ομάδα του: «Μετά από εξετάσεις για τον τραυματισμό του στη δεξιά ωμοπλάτη, ο Μαρκ Μάρκεθ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο διεθνές νοσοκομείο Ruber στη Μαδρίτη», ανέφερε η ανακοίνωση. Στο μεταξύ η Ducati επιβεβαίωσε πως τη θέση του στα επόμενα γκραν πρι θα πάρει ο 39χρονος Ιταλός, Μικέλε Πίρο, ο οποίος είναι ο αναβάτης εξέλιξης της ιταλικής ομάδας.