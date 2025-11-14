Υπόθεση Σ. Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία που εμφανίζεται ως ατύχημα» κατέθεσε ο Α. Παπαθεοδώρου

«Στη νύχτα όταν δεν θέλεις κάποιον, τον εκτελείς. Στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε ατύχημα…» κατέθεσε στην δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021, ο αδελφός της χήρας του πρώην υπουργού, Αθανάσιος Παπαθεοδώρου.

Ο μάρτυρας περιέγραψε την κατάσταση που βρέθηκε η σορός του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Ήμουν παρών κατά την εύρεση της σορού. Η θέση που βρέθηκε η σορός…ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Ήταν διαλυμένο το πρόσωπο στην γνάθο και υπήρχε τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό».

Ο κ. Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στους αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους, όπως είπε, γνώρισε μέσω ενδιάμεσου προσώπου που επικοινώνησε με την οικογένεια.

«Συναντηθήκαμε την 1η Απριλίου 2021 στο λιμανάκι της Χαλκίδας. Τους συνάντησα και ο Ασμάνης (αυτόπτης) άρχισε να μου λέει τι πίστευε ότι συνέβη. Έκτοτε τον έχω δει αρκετές φορές» κατέθεσε, αναφερόμενος σε «πιέσεις και πόλεμο» που του είπε ένας εκ των μαρτύρων ότι δέχεται.

Ο εισαγγελέας ρώτησε τον μάρτυρα:

«Ο Ασμάνης σας είπε να σας πω “τι πιστεύω ότι έχει συμβεί”; Φέρεται ως αυτόπτης…δεν έπρεπε να σα πει τι ξέρει και όχι τι πιστεύει;».

Ο κ. Παπαθεοδώρου απάντησε ότι ο αυτόπτης φοβόταν να μιλήσει στην αρχή και για τον λόγο αυτό « μου τα είπε έτσι.. Αυτό εκτιμώ και αυτό μου είπε αργότερα δηλαδή. Δεν ήταν επιλογή του Ασμάνη να μου μιλήσει. Τον έφερε ο Παύλος και μου τον “έδωσε”. Δεν ήταν προετοιμασμένος. Είχε τους φόβους του. Εξάλλου του πήρε 15 μέρες μέχρι να το πάρει απόφαση. Εγώ έμαθα ότι ήταν τελικά αυτόπτης από την εκπομπή της Νικολούλη… δεν ήξερα ότι θα πάει να μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή. Με πήραν από το κανάλι και μου είπαν ότι έχουν αυτόπτη μάρτυρα και να πάω στην εκπομπή» είπε ο μάρτυρας ο οποίος λίγο μετά είπε: «Μόλις τον είδα στην τηλεόραση κατάλαβα αμέσως ότι είναι ο άνθρωπος που είχα μιλήσει κι εγώ. Την επόμενη ημέρα όταν κλήθηκε από το λιμεναρχείο δεν το παραδέχτηκε γιατί φοβήθηκε. Μου είπε ότι “με πίεσαν. Eίχαν τον εισαγγελέα στο τηλέφωνο και μου έλεγαν πες τα τώρα όπως πρέπει γιατί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές”. Αυτά μου περιέγραψε» είπε ο κ. Παπαθεοδώρου.

Ο μάρτυρας είπε ότι «ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή» επισημαίνοντας πως ο πρώην υπουργός ήταν ενεργός, αρθρογραφούσε και δήλωνε την άποψή του για εθνικά και άλλα θέματα. Εκτίμησε δε, ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για ατύχημα αλλά για δολοφονία που εμφανίζεται ως ατύχημα.

Νωρίτερα, κατά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, ο γιός του εκλιπόντος, Αλέξανδρος Βαλυράκης, είπε ότι ο πατέρας του δεν πήγαινε ποτέ με το σκαφάκι του στις περιοχές που έριχναν δίχτυα οι ψαράδες, γιατί ήθελε χαμηλά βάθη για να βουτά.