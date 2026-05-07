menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 7 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες καταγγελίες για «μαϊμού» ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στη δικαστική αίθουσα του Πρωτοδικείου Αθηνών μεταφέρθηκε η καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς για μαϊμού ιδιοκτήτες ιδιόκτητους βοσκοτόπους στην περιοχή, από δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο μάρτυρας έκανε λόγο για απάτη από την οποία οι επιτήδειοι έβαλαν στην τσέπη κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ ο καθένας μέσα σε ένα χρόνο.

Αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση του Δημήτρη Μόσχου, προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, που το 2020 κατήγγειλε ότι στην περιοχή του είχε στηθεί πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιόκτητων βοσκότοπων και εκτάσεων γης με ανύπαρκτες καλλιέργειες από δήθεν αγρότες και κτηνοτρόφους, από την Κρήτη.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Μόσχος: «Δηλώθηκαν στην Καστοριά 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, που δεν υπάρχει ούτε στρέμμα, στην Καστοριά, ιδιόκτητο, 22.000 στρέμματα ελιές και αγριελιές, 17.000 στρέμματα και κάτι περίπου, αμύγδαλα».

Ο κ. Μόσχος, όπως περιέγραψε στο δικαστήριο, όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν μπροστά σε μία κομπίνα, κατά τον ίδιο, ενημέρωσε τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.

Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκήθηκαν διώξεις για απάτη σε βάρος 58 προσώπων από την Κρήτη.

Συνεχίζοντας ο κ. Μόσχος, είπε πως: «Αυτό που ξέρω είναι τα ποσά για τους 58, ο μέσος όρος είναι από 20 μέχρι 25.000 ευρώ για όλους, που σημαίνει ότι κάποιοι παίρνανε λιγότερα, κάποιοι παίρνανε πολύ περισσότερα».

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του καταγγέλλοντα ότι ενώ το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει εκατοντάδες στρέμματα ελαιοδέντρων στην Καστοριά, τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα.
Αντίθετα, αυτές οι εκτάσεις δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές.

«Το 2019 και το 2020 ήταν δηλωμένα ελαιόδεντρα, το 2021 μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας και μάλιστα και κάποιες μέσα στα Σκόπια», συμπλήρωσε ο κ. Μόσχος.

Κανείς από τους 58 κατηγορούμενους δεν έδωσε το παρών στη δίκη, ενώ μία εκ των τεσσάρων μαρτύρων κατηγορητηρίου είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum