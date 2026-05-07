Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες καταγγελίες για «μαϊμού» ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά

Στη δικαστική αίθουσα του Πρωτοδικείου Αθηνών μεταφέρθηκε η καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς για μαϊμού ιδιοκτήτες ιδιόκτητους βοσκοτόπους στην περιοχή, από δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο μάρτυρας έκανε λόγο για απάτη από την οποία οι επιτήδειοι έβαλαν στην τσέπη κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ ο καθένας μέσα σε ένα χρόνο.

Αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση του Δημήτρη Μόσχου, προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, που το 2020 κατήγγειλε ότι στην περιοχή του είχε στηθεί πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιόκτητων βοσκότοπων και εκτάσεων γης με ανύπαρκτες καλλιέργειες από δήθεν αγρότες και κτηνοτρόφους, από την Κρήτη.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Μόσχος: «Δηλώθηκαν στην Καστοριά 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, που δεν υπάρχει ούτε στρέμμα, στην Καστοριά, ιδιόκτητο, 22.000 στρέμματα ελιές και αγριελιές, 17.000 στρέμματα και κάτι περίπου, αμύγδαλα».

Ο κ. Μόσχος, όπως περιέγραψε στο δικαστήριο, όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν μπροστά σε μία κομπίνα, κατά τον ίδιο, ενημέρωσε τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.

Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκήθηκαν διώξεις για απάτη σε βάρος 58 προσώπων από την Κρήτη.

Συνεχίζοντας ο κ. Μόσχος, είπε πως: «Αυτό που ξέρω είναι τα ποσά για τους 58, ο μέσος όρος είναι από 20 μέχρι 25.000 ευρώ για όλους, που σημαίνει ότι κάποιοι παίρνανε λιγότερα, κάποιοι παίρνανε πολύ περισσότερα».

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του καταγγέλλοντα ότι ενώ το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει εκατοντάδες στρέμματα ελαιοδέντρων στην Καστοριά, τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα.

Αντίθετα, αυτές οι εκτάσεις δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές.

«Το 2019 και το 2020 ήταν δηλωμένα ελαιόδεντρα, το 2021 μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας και μάλιστα και κάποιες μέσα στα Σκόπια», συμπλήρωσε ο κ. Μόσχος.

Κανείς από τους 58 κατηγορούμενους δεν έδωσε το παρών στη δίκη, ενώ μία εκ των τεσσάρων μαρτύρων κατηγορητηρίου είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου.