Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Τι βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελέγχων

Στην υπόθεση με παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων ύψους 1,8 εκ. ευρώ που χορηγήθηκαν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), φέρεται – σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνική Αρχή Διαφάνειας – να εγκρίνονταν επιδόματα σε άτομα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν κατέθεταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οπως μετέδωσε το ertnews, δήθεν δικαιούχοι επιδομάτων έπαιρναν, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το πράσινο φως για την καταβολή τους δια εκπροσώπων, οι οποίοι προσκόμισαν στον Οργανισμό χειρόγραφες αιτήσεις χωρίς καν εξουσιοδοτήσεις.

Αναλυτικά, άτομο εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Πήγαινε τακτικά στα γραφεία του Οργανισμού. Στα χέρια του φάκελοι με αιτήσεις αλλά και δώρα σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. «Η προσέλευση του παραπάνω προσώπου λάμβανε χώρα τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε ετών, προσκομίζοντας χειρόγραφες αιτήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τις περισσότερες φορές χωρίς εξουσιοδοτήσεις. Συχνά δε έφερνε λουλούδια, γλυκά ή χαλιά», εξηγεί το Πόρισμα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ως νομικός υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών συστηνόταν άλλο άτομο ομογενής, ο οποίος φέρεται ότι επισκεπτόταν το γραφείο εμπλεκόμενης υπαλλήλου.

Παρακάμπτοντας τα κριτήρια χορήγησης οι δήθεν δικαιούχοι δια των εκπροσώπων τους, έπαιρναν πράσινο φως για καταβολή του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων πριν συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο, χωρίς να αποδεικνύουν τα έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, ούτε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιούχος έλαβε το επίδομα 10 μήνες πριν συμπληρώσει τα 67 του, αλλά και 1 μήνα πριν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Αίτηση άλλου δικαιούχου, εγκρίθηκε και τα δικαιολογητικά του, αποδείκνυαν μόνιμη διαμονή στη χώρα για μόλις 9 χρόνια.

Οι δεκάδες φάκελοι που χειρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι μπαίνουν και πάλι στο μικροσκόπιο των ελέγχων, ώστε να γίνουν οι καταλογισμοί και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής ποσών.

Προκειμένου, μάλιστα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ να διευκολυνθούν και να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, προωθήθηκαν προς διεκπεραίωση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις περίπου χίλιες, νέες αιτήσεις δικαιούχων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Η υπόθεση παίρνει τη δικαστική οδό, ενώ μέσω των δηλώσεων πόθεν έσχες αναμένεται να δοθούν απαντήσεις στο αν οι εμπλεκόμενοι αποκόμισαν οικονομικά οφέλη.