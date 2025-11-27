Υπόθεση Novartis: Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος, αλλά και σε τράπεζες της Ελβετίας, που έχουν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Φιλήστορας Δεστεμπασίδης («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»), κρίνοντας ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές Αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι όταν τέθηκαν στο καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.

Οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες αυτό το διάστημα δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Η εντολή δέσμευσης έχει διαβιβαστεί ήδη στις ελληνικές και ελβετικές τράπεζες και με βάση αυτή τα περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές, ακίνητα, κ.λπ.), των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα.

Ακόμη, η ενέργεια του κ. Βουρλιώτη σηματοδοτεί νέα ποινική έρευνα για τους δύο κατηγορούμενους καθώς συνέταξε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ) σε βάρος των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων με βάση τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την αμοιβή που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια Εισαγγελία για το αδίκημα της κακουργηματικής συνέργειας σε ξέπλυμα.

Η Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρθηκαν σε Τράπεζα της Ελβετίας. Για τον έναν το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, από ίχνη της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.