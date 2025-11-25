Υπόθεση Μπιτσάκη: Ένοχοι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και η πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας Λάρισας

Την ενοχή του ιδιοκτήτη της εγκαταλειμμένης κατοικίας επί της οδού Ασκληπιού και Οικονόμου και της πρώην προϊσταμένης της Πολεοδομίας Λάρισας για τον θάνατο του 22χρονου φοιτητή από την Κρήτη Νίκου Μπιτσάκη αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Όπως μεταδίδει το larissanet.gr, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν συγκεκριμένα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά παραυτουργια και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης από αμέλεια(ο πρώτος κατηγορούμενος και για τα δύο αδικήματα , η δεύτερη μόνο για την ανθρωποκτονία) σε συνολική ποινή φυλάκισης 26 μηνών ο πρώτος και 20 μηνών η δεύτερη με τριετή αναστολή και την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.