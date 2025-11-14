Υπόθεση Μ. Αφράτη: Ενοχος όπως και πρωτόδικα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας

Ένοχος όπως και πρωτόδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων , ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στην οποία εργάζονταν ο 37χρονος Μανώλης Αφράτης. Στον επιχειρηματία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή όπως και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής μετά τις καταθέσεις των τεχνικών εμπειρογνωμόνων, την απολογία του κατηγορούμενου που δήλωσε πως δεν είχε καμία ευθύνη για το χαμό του 37χρονου και την αγόρευση της εισαγγελέας που πρότεινε την ενοχή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του όταν το επαγγελματικό αυτοκίνητο που οδηγούσε σε επαρχιακό δρόμο του Ρεθύμνου τον Μάιο του 2020, βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε.