Υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ – Συνεχίζεται 17 Μαρτίου η δίκη Πολάκη

Συνεχίζεται στις 17 Μαρτίου η δίκη του βουλευτή Χανίων και Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλου Πολάκη για την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σε δήλωσή του το μέλος της Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Περιφέρεια Κρήτης, Σάββας Σεληθωμάς,  τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Πολάκης « δικάζονταν όχι για προσωπική του υπόθεση αλλά για Σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ που αποκάλυψε. Αποκαλύπτοντας ένα σκάνδαλο όπως εκατοντάδες άλλα για Διασπάθιση Δημοσίου χρήματος».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η δίκη είναι «Καθαρά Πολιτική και όχι προσωπική» και σχολιάζει μεταξύ άλλων:
«Ούτε ο πρόεδρος, αλλά και Κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρευρέθηκε στη δίκη, όπως και σε καμία προηγούμενη. Καμία Βουλεύτρια. Καμία Ν.Ε της Αττικής Καμία Ο.Μ της Αττικής κανενα στέλεχος πέρα ελαχίστων… και απλών μελών εκ των οποίων κάποιοι ταξίδεψαν από την Κρήτη. Ο Παύλος που πάντα έμπαινε και μπαίνει μπροστά για όλους και για το κόμμα. Οι μάσκες έπεσαν. Φύγετε μόνοι σας.Μαγαρίζεται την Αριστερά.
Το κόμμα δεν θα γίνει ουρά κιανενούς φορέα. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουμε αυτοί που πρέπει χωρίς τυχοδιωκτισμούς και κεροσκόπους για να τον κάνουμε ξανά δυνατό και με φωνή, για να τον γιγαντώσουμε, για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά η κυβερνώσα Αριστερά».

