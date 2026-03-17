menu
13.9 C
Chania
Τρίτη, 17 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Υπόθεση κατασκοπίας: Τα ευρήματα στο κινητό του Πολωνού, η αναφορά του στον πρωθυπουργό, οι ισχυρισμοί του στις Αρχές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε τουλάχιστον δέκα παραλήπτες, κάτοχοι όλοι συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας Πολωνίας φέρεται ότι έστελνε τις φωτογραφίες ο Πολωνός που προφυλακίστηκε για την υπόθεση κατασκοπίας στη ναυτική βάση της Σούδας ενώ φέρεται ότι είχε κάνει αναφορά σε συνομιλία του και για επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ταβέρνα στο Μαράθι.

Μάλιστα, από την έρευνα της Αστυνομίας, προέκυψε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας: “Καθημερινή”, ότι την 27η Ιανουαρίου 2026 ο 58χρονος φωτογραφίζει και στέλνει σε άτομο στην Πολωνία φωτογραφίες μιας αμερικανικής φρεγάτας και ενός υποβρυχίου που βρίσκονται και τα δύο στον κόλπο της Σούδας. Ενημερώνει για την άφιξη ενός γαλλικού μεταγωγικού – μεταφορικού αεροσκάφους Airbus A400M. Διαβιβάζει επίσης πληροφορίες για την άφιξη ενός αεροπλανοφόρου με πλοία υποστήριξης, για τον απόπλου ενός πολεμικού πλοίου με προορισμό το Ιράκ αλλά και την άφιξη αεροσκαφών ανεφοδιασμού.

Σε επικοινωνία του με άλλο άτομο, ο 58χρονος αποστέλλει φωτογραφίες όπου απεικονίζονται σήραγγες από κρυφές αποθήκες στο βουνό μέχρι τη ναυτική βάση, ενώ αναφέρει σε συνομιλία του ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέπτεται ταβέρνα στην περιοχή όπου διαμένει ο ίδιος, δηλαδή το Μαράθι.

ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Gerald Ford», αλλά και πολεμικών αεροσκαφών, μαχητικών και μεταγωγικών, που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Σούδας με τον ίδιο, πάντως, να αρνείται τις κατηγορίες και να ισχυρίζεται ότι επισκέπτεται την Ελλάδα για τουρισμό  και ότι τραβούσε φωτογραφίες από ενδιαφέρον για τα πολεμικά αεροπλάνα, τα οποία «δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα απ’ όπου κατάγεται». 

Ο 58χρονος επισκέπτεται τα Χανιά τουλάχιστον από το 2024. Σύμφωνα με μαρτυρίες, διανυκτερεύει σε λευκό βαν με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας το οποίο σταθμεύει στην παραλία στο Μαράθι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε μια άτυπη πρώτη συζήτηση που είχε με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που τον συνέλαβαν ισχυρίστηκε ότι τις φωτογραφίες έστελνε στον άνδρα της αδελφής του που ήταν επίσης στρατιωτικός με αγάπη για τα πολεμικά πλοία και αεροπλάνα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum