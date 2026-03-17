Υπόθεση κατασκοπίας: Τα ευρήματα στο κινητό του Πολωνού, η αναφορά του στον πρωθυπουργό, οι ισχυρισμοί του στις Αρχές

Σε τουλάχιστον δέκα παραλήπτες, κάτοχοι όλοι συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας Πολωνίας φέρεται ότι έστελνε τις φωτογραφίες ο Πολωνός που προφυλακίστηκε για την υπόθεση κατασκοπίας στη ναυτική βάση της Σούδας ενώ φέρεται ότι είχε κάνει αναφορά σε συνομιλία του και για επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ταβέρνα στο Μαράθι.

Μάλιστα, από την έρευνα της Αστυνομίας, προέκυψε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας: “Καθημερινή”, ότι την 27η Ιανουαρίου 2026 ο 58χρονος φωτογραφίζει και στέλνει σε άτομο στην Πολωνία φωτογραφίες μιας αμερικανικής φρεγάτας και ενός υποβρυχίου που βρίσκονται και τα δύο στον κόλπο της Σούδας. Ενημερώνει για την άφιξη ενός γαλλικού μεταγωγικού – μεταφορικού αεροσκάφους Airbus A400M. Διαβιβάζει επίσης πληροφορίες για την άφιξη ενός αεροπλανοφόρου με πλοία υποστήριξης, για τον απόπλου ενός πολεμικού πλοίου με προορισμό το Ιράκ αλλά και την άφιξη αεροσκαφών ανεφοδιασμού.

Σε επικοινωνία του με άλλο άτομο, ο 58χρονος αποστέλλει φωτογραφίες όπου απεικονίζονται σήραγγες από κρυφές αποθήκες στο βουνό μέχρι τη ναυτική βάση, ενώ αναφέρει σε συνομιλία του ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέπτεται ταβέρνα στην περιοχή όπου διαμένει ο ίδιος, δηλαδή το Μαράθι.

ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Gerald Ford», αλλά και πολεμικών αεροσκαφών, μαχητικών και μεταγωγικών, που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Σούδας με τον ίδιο, πάντως, να αρνείται τις κατηγορίες και να ισχυρίζεται ότι επισκέπτεται την Ελλάδα για τουρισμό και ότι τραβούσε φωτογραφίες από ενδιαφέρον για τα πολεμικά αεροπλάνα, τα οποία «δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα απ’ όπου κατάγεται».

Ο 58χρονος επισκέπτεται τα Χανιά τουλάχιστον από το 2024. Σύμφωνα με μαρτυρίες, διανυκτερεύει σε λευκό βαν με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας το οποίο σταθμεύει στην παραλία στο Μαράθι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε μια άτυπη πρώτη συζήτηση που είχε με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που τον συνέλαβαν ισχυρίστηκε ότι τις φωτογραφίες έστελνε στον άνδρα της αδελφής του που ήταν επίσης στρατιωτικός με αγάπη για τα πολεμικά πλοία και αεροπλάνα.