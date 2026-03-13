Υπόθεση κατασκοπείας: Στον Εισαγγελέα Χανίων ο 58χρονος ύποπτος (video)

1 από 8

Σε Εισαγγελέα και Ανακριτή Χανίων οδηγήθηκε στις 3.35 το μεσημέρι ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία στην περιοχή της Σούδας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Χανίων, όπου εκτιμάτε ότι θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού έγινε έρευνα στο βαν στο οποίο διέμενε κοντά στη ναυτική βάση στο Μαράθι ενώ φέρεται ότι είχε φωτογραφίσει στρατιωτικούς προβλήτες στο Ναύσταθμο και πολεμικά πλοία.

Το μεσημέρι της Παρασκευής η Ασφάλεια Χανίων ανέμενε εισαγγελική διάταξη για «άνοιγμα» των δεδομένων των ηλεκτρονικών συσκευών του 58χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος κατά τη διάρκεια της νύχτας εξεταζόταν στην Κρατική Ασφάλεια στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

Στο μεταξύ, πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή” αναφέρουν ότι ο 58χρονος υπήκοος Πολωνίας, είναι συνταξιούχος στρατιωτικός που έμενε στο βαν στην παραλία στο Μαράθι. Το ίδιο σημείο φέρεται είχε επισκεφτεί το 2024 και το 2025 ενώ τα αρχεία που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο (φωτογραφίες από προβλήτα αλλά και από πολεμικά πλοία), τα προωθούσε σε αποδέκτη στην Πολωνία με τον 58χρονο να υποστηρίζει ότι τα έστελνε στην αδελφή του επειδή -όπως λέει- ο σύζυγός της που είναι επίσης στρατιωτικός, είχε αγάπη για τα πλοία.