Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα ο 54χρονος αξιωματικός

Σε διαθεσιμότητα και αντιμέτωπος με την ποινή των ισοβίων και τη πιθανότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής αεροπορίας που συνελήφθη και ομολόγησε τη διαρροή χρήσιμων και διαβαθμισμένων πληροφοριών στην Κίνα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εάν υπήρχε ευρήτερο δίκτυο και εάν και άλλα πρόσωπα είχαν στρατολογηθεί με συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πλούσιο βιογραφικό, εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες και τις υψηλές τεχνολογίες. Το ξεκλείδωμα του κινητού τηλεφώνου του σμηνάρχου αποκάλυψε τις πληροφορίες που ζητούσαν οι αρχές και τον ανάγκασαν να ομολογήσει.

Ο 54χρονος αξιωματικός της Πολεμικής αεροπορίας, διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, διέθετε σπουδαίο βιογραφικό, πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνική κατάρτιση, ενώ ήταν τοποθετημένος σε κομβικές θέσεις.

Καθώς έτσι ήταν πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας, φέρεται να έχει το ιδανικό προφίλ πληροφοριοδότη για μία χώρα εκτός ΝΑΤΟ, καθώς γνωρίζει από κρυπτογραφημένα μηνύματα και ηλεκτρονικό πόλεμο, ενώ από θέσεως έχει χειριστεί θέματα τα οποία αφορούν την υψηλή τεχνολογία της άμυνας. Παράλληλα, ως διοικητής κατείχε επίσης επιτελικό ρόλο και πρόσβαση σε διαβαθισμένες πληροφορίες. Μάλιστα ο 54χρονος σμήναρχος είχε πρόσβαση και διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναπτύσσει η Πολεμική Αεροπορία, ως εξειδικευμένος στις τηλεπικοινωνίες και με πιστοποίηση στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται ακόμα ένα πρόσωπο «κλειδί» καθώς και δύο απόστρατοι.

Ειδικότερα, ο 54χρονος συνδέεται με ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο έχουν στοχοποιήσει οι Αρχές. Τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Επίσης, έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών δύο ακόμα απόστρατοι, οι οποίοι διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με την Κίνα και με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτούς που είχε ο 54χρονος σμήναρχος. Οι Αρχές κινούνται προσεκτικά ώστε να στοιχειοθετήσουν όλο το κατηγορητήριο, εφόσον αυτό υπάρξει και να προχωρήσουν σε σύλληψη, όπως έκαναν και στην περίπτωση του σμήναρχου.

Από τον Οκτώβριο στο στόχαστρο των Αρχών

Οι πρώτες πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο 54χρονος ενεργούσε ως κατάσκοπος για τα συμφέροντα υπερδύναμης, έφτασαν στην ΕΥΠ από τη CIA. Ο σμήναρχος «κλειδώθηκε» και από τον περασμένο Οκτώβριο μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας με διακριτική παρακολούθηση.

Ο αξιωματικός ήδη από την ώρα της σύλληψής του στο γραφείο του, φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε τα πάντα, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όταν άρχισε να «σφίγγει» ο κλοιός γύρω του, ο 54χρονος ανώτερος αξιωματικός μετατέθηκε από τη νευραλγική θέση στο επιτελείο, όπου είχε πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που πρακτικά είναι σχολή εκπαίδευσης στις τηλεπικοινωνίες και δεν θα μπορούσε να υποκλέπτει κρίσιμες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο «χειριστή», πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή κινητού τηλεφώνου. Με αυτήν φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στον σύνδεσμό του στην Κίνα. Το πώς έγινε η επαφή τους ερευνάται. Όπως αποκαλύφθηκε είχε κάνει ένα ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα, πριν «κλειδωθεί» ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Πώς «έσπασε» ο 54χρονος σμήναρχος

Οι στρατιωτικές Aρχές και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσαν τα ψηφιακά αποτυπώματα του 54χρονου σμηνάρχου συγκέντρωναν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του και πριν προλάβει να αποστείλει ένα μεγάλο πακέτο πληροφοριών, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η επιχείρηση σύλληψης ήταν συντονισμένη και αιφνιδιαστική. Στόχος ήταν να δει τον στρατιωτικό εισαγγελέα και τα κλιμάκια ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ μπροστά του πριν προλάβει να αντιδράσει και να σβήσει στοιχεία. Κατά την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλώσει το δεύτερο κινητό. Μέσα σε αυτό ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό κατασκοπείας και τα αρχεία που είχε στείλει στον Κινέζο «χειριστή».

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι ο σμήναρχος δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι έξω ακριβώς από το γραφείο του θα βρεθούν τα στελέχη της Διοίκησης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και το κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Όταν μπήκαν στο γραφείο του δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Μάλιστα, από άνδρες του ΓΕΕΘΑ είχαν μαζί τους και ειδικό μηχάνημα για ηλεκτρονικές συσκευές με το οποίο εντόπισαν το δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο ουδέποτε είχε ενημερώσει ότι υπάρχει.

Μάλιστα την ώρα που τόσο τα στελέχη της ΕΥΠ όσο και στελέχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έθεταν ερωτήματα στον 54χρονο, ειδικός αξιωματικός, ιδιαίτερα εξειδικευμένος στα ηλεκτρονικά, ξεκίνησε να «ξεψαχνίζει» το κινητό του σμηνάρχου, καταφέρνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να σπάσει τους κώδικες και να μπει μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια ο συγκεκριμένος αξιωματικός άρχισε να κατεβάζει αρχεία και τότε ο 54χρονος άρχισε ουσιαστικά να «σπάει».

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατηγικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που πήρε προθεσμία να απολογηθεί θα κρατείται στις εγκαταστάσεις της αερονομίας στον Καρέα.

Οι ποινές που αντιμετωπίζει επισύρουν κάθειρξη από 6 μήνες έως και ισόβια, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 298 του νέου ποινικού κώδικα μπορεί ακόμα και να του αφαιρεθεί και η ελληνική ιθαγένεια.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη ο αξιωματικός τέθηκε σε 18μηνη διαθεσιμότητα, όσο δηλαδή μπορεί να διαρκέσει η προφυλάκιση του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής.

«Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή», δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Βασίλης Χειρδάρης.

Η επιχείρηση που διεξήχθη από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ εντάσσεται στη γενικότερη επιχειρησιακή δράση «counterintelligence» που διεξάγεται παράλληλα από 2014 μετά την εισβολή στην Κριμαία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρουν υπέρ της Κίνας ή της Ρωσίας και έναντι των συμμάχων του ΝΑΤΟ.