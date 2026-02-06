Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο σμήναρχος – «Μίλησε» το κινητό του

Από το περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσε η ΕΥΠ τον επίορκο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας και Διοικητή της 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο συλληφθείς ανώτερος αξιωματικός, που οδηγήθηκε στο Αεροδικείο, κατά την ανάκρισή του «έσπασε» και ομολόγησε τα πάντα, ενώ υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Για την υπόθεση, η ΕΥΠ αξιοποίησε πληροφορίες που είχε λάβει από την CIA για την ύποπτη δράση του Έλληνα αξιωματικού και ξεκίνησε να τον παρακολουθεί, μέχρι που συνέλεξε όσες αποδείξεις χρειαζόταν για την κατασκοπευτική του δράση σε βάρος της ίδιας του της χώρας και των συμμάχων και ενημέρωσε σχετικά το ΓΕΕΘΑ.

Η επιχείρηση φέρεται να αποφασίστηκε να γίνει λίγο πριν ετοιμαστεί να στείλει ένα νέο πακέτο πληροφοριών στον «χειριστή» του και συνελήφθη στην μονάδα της Π.Α. που διοικεί.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων την πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή που φωτογράφιζε και έστελνε απευθείας και με κρυπτογραφημένο λογισμικό τα ντοκουμέντα στον «χειριστή» του στην Κίνα. Η συσκευή και άλλα ψηφιακά πειστήρια έχουν κατασχεθεί και θα αναλυθούν περαιτέρω.

Πρόκειται για αξιωματικό με εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες που είχε πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες και στην προηγούμενη Υπηρεσία του σε επιτελική θέση, αλλά και πρόσφατα, σε σχέδια, μέσα και προγράμματα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει η Π.Α. και έστελνε αυτά τα στοιχεία στους Κινέζους.

Η ζημία που προκαλούσε ήταν και εθνική και συμμαχική λόγω της διασύνδεσης των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μέσων, ενώ η εξαγωγή τέτοιων ντοκουμέντων στρατηγικής σημασίας, είναι άγνωστο αν παρέμεναν μόνο σε γνώση της Κίνας ή θα μπορούσαν κάλλιστα να δοθούν από εκεί σε όποιον ενδιαφερόμενο έναντι αντιτίμου, με περαιτέρω ευνόητες ανησυχίες για τους άμεσους εχθρούς της χώρας.

Η επιχείρηση που διεξήχθη χθες από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ εντάσσεται στη γενικότερη επιχειρησιακή δράση «counterintelligence» που διεξάγεται παράλληλα από 2014 μετά την εισβολή στην Κριμαία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρουν υπέρ της Κίνας ή της Ρωσίας και έναντι των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε εξαρθρώθηκε και δίκτυο κατασκόπων της Κίνας στην Γαλλία, ενώ παράλληλες δράσεις γίνονται σε όλη την Ευρώπη, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για διείσδυση και υφαρπαγή δεδομένων μεγάλης στρατηγικής σημασίας.

Η έρευνα για τον επίορκο Σμήναρχο συνεχίζεται, για να διαπιστωθεί πλήρως το εύρος της προδοσίας του σε βάρος της πατρίδας του αλλά και για να διαπιστωθεί αν είχε προλάβει να στρατολογήσει και άλλον ή άλλα άτομα στις κατασκοπευτικές του δραστηριότητες.

«Ξεκλείδωσαν» το κινητό τηλέφωνο του 54χρονου αξιωματικού

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τα στελέχη της διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι αυτά τα οποία έμειναν «τετ α τετ» με τον 54χρονο σμήναρχο, παρουσία των στελεχών ΕΥΠ και άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι ενώπιον και του στρατιωτικού εισαγγελικού λειτουργού. Παράλληλα, φαίνεται πως οι Αρχές «ξεκλείδωσαν» το κινητό τηλέφωνο του 54χρονου αξιωματικού, έλαβαν πολλές πληροφορίες και του έκαναν ερωτήσεις με βάση αυτές.

Την ίδια στιγμή από στρατιωτικές πηγές σημειώνεται «ότι πρόλαβαν τα χειρότερα», δηλαδή τη διαρροή μεγάλου όγκου στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την εθνική ασφάλεια και συστήματα υψηλής τεχνολογίας της χώρας.

Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο των στρατιωτικών αρχών είναι το στρατιωτικό περιβάλλον του αξιωματικού, δηλαδή, το αν τυχόν είχε προλάβει να συνομιλήσει με κάποιους συναδέλφους του σε μια προσπάθεια να στρατολογήσει και άλλα άτομα για να στηθεί ένα δίκτυο εντός της Ελλάδας.

O ανώτερος αξιωματικός κρατήθηκε τη νύχτα στις εγκαταστάσεις της Αερονομίας στον Καρέα, ενώ, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 143 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επιφέρει πολύ σοβαρές ποινές εφόσον στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες.

Λίγο μετά τις 15:00 ολοκληρώθηκε η απολογία του και τέθηκε υπό κράτηση έως την Τρίτη οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

Κατά την αποχώρηση του σμήναρχου από το Αεροδικείο Αθηνών, ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήταν συνεργάσιμος και ψύχραιμος.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.