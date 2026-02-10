Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο 54χρονος σμήναρχος

Την προφυλάκιση του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία, αποφάσισαν οι αρχές, κατά τη σημερινή πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών. Όπως ενημέρωσαν οι δικηγόροι του 54χρονου σμήναρχου, ο κατηγορούμενος κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν, επίσης, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές. Ο σμήναρχος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη δικαστική διαδικασία οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί δεν εξέτασαν μόνο τις πράξεις που είχε ήδη ομολογήσει και υπογράψει ο 54χρονος κατά την αρχική προανάκριση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Μέσα από ερωτήσεις επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει ευρύτερη εμπλοκή, τι είδους είναι αυτή και κατά πόσο ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη, είτε από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε στο Καβούρι, είτε από προηγούμενη θέση του, όταν κατείχε καθήκοντα τμηματάρχη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αποκαλούμενη «γυναίκα-σκιά». Πρόκειται για γυναίκα την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος είχε συναντήσει στο Πεκίνο. Αν και δεν περιλαμβάνεται επισήμως στη δικογραφία, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, με τις αρχές να εξετάζουν το προφίλ της και τον ρόλο που ενδεχομένως κατέχει στην κατασκοπευτική πυραμίδα που αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το χρήμα φαίνεται πως ώθησε τον 54χρονο σμήναρχο να διαρρέει απόρρητες πληροφορίες και μυστικά υψηλής τεχνολογίας, στην Κίνα. Όπως αποκαλύπτεται, ο Κινέζος σύνδεσμός του, που του συστήθηκε ως «Στίβεν», τον προσέγγισε μέσω Linkedln, ενώ διερευνάται ακόμη ο ρόλος της μυστηριώδους Κινέζας, που ήταν παρούσα στα ραντεβού των δύο ανδρών.

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον 54χρονο Σμήναρχο, που έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων στην Κίνα.

Ο Κινέζος πράκτορας «Στίβεν»

Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα έγινε διαδικτυακά. Ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας είχε «ανεβάσει» ένα αναλυτικό βιογραφικό του στο «LinkedIn» και μέσω της επαγγελματικής πλατφόρμας ο Κινέζος τον προσέγγισε, συστηνόμενος ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας και δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις του Έλληνα αξιωματικού. Αρχικά του ανέθεσε κάποιες μελέτες για την ιστοσελίδα που αποτελούσε «βιτρίνα» για την επιχείρηση κατασκοπείας.

Ο Κινέζος κατάσκοπος φέρεται να συστήθηκε με το αμερικανικό όνομα «Στίβεν», ως μάλλον επιχειρησιακό ψευδώνυμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες έχουν ταυτοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα με κινεζικό όνομα και έχουν διαπιστώσει ότι πρόκειται για αξιωματικό των Μυστικών Υπηρεσιών της Κίνας.

Η μυστηριώδης γυναίκα

Κατά την διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του στο Πεκίνο σε συνάντηση με τον Στίβεν, εμφανίστηκε και μία Κινέζα με επίσης αμερικανικό όνομα. Η ίδια γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και στη συνάντηση που έγινε στην Ελλάδα, σε κατάστημα του Πειραιά.

Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια. Είτε να ήταν πιο υψηλόβαθμη του “Στίβεν” και να ήθελε να είναι παρούσα στις πρώτες φυσικές επαφές με τον σμήναρχο, ή εμφανίστηκε ως “honey trap” , μια γνωστή κατασκοπευτική τακτική, κατά την οποία χρησιμοποιείται η ερωτική αποπλάνηση για να αποσπαστούν πληροφορίες, να εκβιαστεί ή να χειραγωγηθεί ο στόχος.

Αντιλήφθηκαν ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας ενδιέφερε μόνο η αναγνώριση του επιπέδου των γνώσεων του αλλά και το οικονομικό κίνητρο.

«Υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμαι όσον αφορά με πολύ συστολή απέναντι σε αυτό, γιατί πάνω απ’ όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό με ό,τι αυτό σημαίνει για την βαρύτητα, την σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα του θέματος», ανάφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης.

Ο «crypto» λογαριασμός

Αρχικά ο αξιωματικός παρείχε πληροφορίες χαμηλότερης διαβάθμισης και πληρωνόταν με μικρές αμοιβές. Στη συνέχεια όμως, και αφού εδραιώθηκε σχέση εμπιστοσύνης, άρχισε να διακινεί απόρρητο στρατιωτικό υλικό κρίσιμης σημασίας. Το οικονομικό όφελος για τον 54χρονο σε αυτή τη φάση αυξήθηκε κατακόρυφα. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο «Στίβεν» κατέθετε στο crypto wallet του Σμηνάρχου 5.000 ευρώ σε μηνιαία βάση ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος φέρεται να προχωρούσε σε αναλήψεις μικρών ποσών, 200 έως 300 ευρώ κάθε φορά, επισκεπτόμενος ΑΤΜ μεταμφιεσμένος.

«Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και περιμένουμε το σχετικό πόρισμα. Οι διμερείς μας σχέσεις με την Κίνα εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Η πρόθεση μας είναι να συνεχίσουμε τις σχέσεις αυτές εφόσον υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός», σημείωσε η Εκπρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Κανείς δεν ξέρει ακόμα το πλήρες οικονομικό του όφελος, καθώς δεν έχει δώσει τους κωδικούς του “crypto” λογαριασμού του, μέσω του οποίου παραλάμβανε εμβάσματα για περίπου 18 μήνες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ

Στο μεταξύ, στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή” μετέδωσε δήλωση του δημάρχου στην οποία αναφέρεται:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικά, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής, στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της Δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ενοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Εχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».