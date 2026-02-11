Υπόθεση κατασκοπείας: Διαδικτυακά η πρώτη επαφή

Στις 24 Φεβρουαρίου 2024 έγινε η πρώτη επαφή του 54χρονου Σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας με τον Κινέζο σύνδεσμο ενώ η συνάντηση σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πρώτη επαφή έγινε διαδικτυακά ενώ η συνάντηση δια ζώσης έγινε στην κινεζική πρωτεύουσα με τον σύνδεσμο «Στίβεν Ουν».

Οπως μετέδωσε στο ΕΡΤnews ο Γιώργος Σιδέρης, από τη συνάντηση και μετά η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή, σύμφωνα πάντα με όσα κατέθεσε ο ίδιος ο 54χρονος στην απολογία του. Όπως υποστήριξε, από τη στιγμή που μετέβη στο Πεκίνο ξεκίνησαν οι «πιέσεις και απειλές για τον ίδιο και την οικογένειά του».

Όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία, αναμένεται να κληθούν σε απολογία και όσοι αναφέρθηκαν στην απολογία του κατηγορούμενου, ο οποίος από το βράδυ της Τρίτης, βρίσκεται στις φυλακές Κορίνθου. Επίσης ενδέχεται να απαιτηθεί δικαστική συνδρομή προς την Κίνα, αλλά και σε άλλες χώρς της Ευρώπης.