Υπόθεση κατασκοπείας: Ακόμη δύο απόστρατους ερευνούν οι αρχές

Περισσότερα πρόσωπα φαίνεται να εμπλέκονται στο θρίλερ κατασκοπίας στις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις αρχές. Ο 54χρονος σμήναρχος, που κατηγορείται ότι διέρρεε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα, κρατείται στο Αεροδικείο και θα απολογηθεί την Τρίτη. Σημειώνεται, ότι η επαφή του με τον Κινέζο σύνδεσμό του, έγινε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, την ίδια ώρα σημαντικά στοιχεία για τη δική του δράση αλλά και για τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο φέρεται να δίνει στις ελληνικές αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς εμφανίζεται συνεργάσιμος, παρέχοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση απόρρητων εγγράφων και το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του.

Ο σύνδεσμος στο Πεκίνο και η συνάντηση στην Αθήνα

Ο 54χρονος φέρεται να έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του ως άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, ο οποίος διαμένει στο Πεκίνο. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, το συγκεκριμένο πρόσωπο ταξίδεψε στην Αθήνα περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν την εξέλιξη της αποστολής που του είχε ανατεθεί.

Κατά τη συνάντηση αυτή, φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων. Το συγκεκριμένο κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου κατά τη σύλληψή του.

Το ταξίδι στην Κίνα και η πρώτη προσέγγιση

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 2024 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια. Ωστόσο, φέρεται να μην είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, παρότι αυτό προβλέπεται από την ιδιότητά του ως εν ενεργεία αξιωματικού.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος αρχικά του συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Μέσω σταδιακής προσέγγισης, φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη του και να του ζήτησε τη διοχέτευση απόρρητων εγγράφων υψίστης εθνικής σημασίας.

Η διαρροή των απόρρητων εγγράφων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικοινωνία των δύο γινόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ ο 54χρονος φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και να τα αποστέλλει στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Η διαρροή των εγγράφων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρεται να του είχε παραδοθεί κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Πληρωμές σε κρυπτονομίσματα

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και στοιχεία που φέρονται να δείχνουν ότι ο 54χρονος είχε λάβει πληρωμές σε κρυπτονομίσματα από τον ίδιο σύνδεσμο. Οι συναλλαγές αυτές ερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή των χρημάτων και η σύνδεσή τους με τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών.

Έρευνα για ενδιάμεσο πρόσωπο και πιθανή στρατολόγηση άλλων αξιωματικών

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να έφερε σε επαφή τον 54χρονο με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί που διατηρούν επαφές με την Κίνα. Εξετάζεται εάν ενδέχεται να είχαν στρατολογηθεί είτε από τον 54χρονο σμήναρχο είτε απευθείας από τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Συνάντηση στην Αθήνα το 2025 με τον «άνθρωπο-σκιά» από το Πεκίνο ερευνούν οι αρχές

Σε ταξίδι στην Αθήνα το 2025 φέρεται να είχε συναντήσει ο 54χρονος σμήναρχος τον λεγόμενο «άνθρωπο-σκιά» από το Πεκίνο, όπως αποκαλύπτει το ΕΡΤnews. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δημοσιογράφου Γιώργου Γεραφέντη, ο Κινέζος πράκτορας, ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, είχε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση λίγων ωρών στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αρχές ερευνούν εάν κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση παραδόθηκαν απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥΠ, στα τέλη του 2024 ο κατηγορούμενος είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο, επικαλούμενος συμμετοχή σε σεμινάριο ξένων γλωσσών. Εκεί φέρεται να γνώρισε για πρώτη φορά τον Κινέζο πράκτορα, με τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, διατηρούσε στη συνέχεια σχεδόν καθημερινή επαφή.

Ο Κινέζος φέρεται να συστήθηκε αρχικά ως επιχειρηματίας και, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του αξιωματικού, άρχισε σταδιακά να του ζητά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του.

Το κρυπτογραφημένο κινητό και η διαρροή εγγράφων

Σε μία από τις συναντήσεις τους, φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung, το οποίο περιείχε ειδικές εφαρμογές ασφαλούς επικοινωνίας. Μέσω του συγκεκριμένου κινητού πραγματοποιούνταν η επικοινωνία, αλλά και η αποστολή φωτογραφιών απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων.

Στο κινητό αυτό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση.

Εμβάσματα σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο κινητό. Τα εμβάσματα φέρονται να πραγματοποιούνταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο κρυφό κινητό εντοπίστηκαν μηνιαίες και τριμηνιαίες καταβολές που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων που φέρεται να είχαν αποσταλεί.

Στο μικροσκόπιο ο «άνθρωπος-σκιά» και πιθανοί συνεργοί

Οι αρχές ασφαλείας και ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ φέρονται να έχουν «κλειδώσει» τον ρόλο του προσώπου που χαρακτηρίζεται ως «άνθρωπος-σκιά», ο οποίος φέρεται να κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας.

Υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας διερευνάται η σχέση του με τον 54χρονο αξιωματικό, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών είχε εργασιακή σχέση με την κινεζική αεροπορία.

Η κράτηση και οι κατηγορίες

Ο 54χρονος σμήναρχος κρατείται στο στρατιωτικό κρατητήριο Καρέα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα έως την Τρίτη. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η έρευνα εστιάζει στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, διευκρινίζοντας πάντως ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου συμμαχίας δεν περιλαμβάνονταν στη διαχειριστική αρμοδιότητα του αξιωματικού.