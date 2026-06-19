Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αποδόθηκε σε βάρος 4 αστυνομικών των ΤΑΕ για το θάνατο του Κωστή Μανιουδάκη την 1η Σεπτεμβρίου του 2023. Μετά την απολογία τους χθες το απόγευμα οι 4 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εγγύηση 20.000 ευρώ για δύο από αυτούς και 5.000 ευρώ πρόστιμο για τους άλλους δύο).

Το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο πλημμελειοδικών θα αποφασίσει αν θα παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο και σε συγκεκριμένα σε Μικτό Ορκωτό Εφετείο.