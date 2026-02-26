menu
Διεθνή

Υπόθεση Επσταιν – Παραιτήθηκε ο ισχυρός άνδρας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός (WEF), Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε την παραίτηση από τη θέση του λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταιν.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) ξεκίνησε έρευνα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μπόργκε Μπρέντε, αναφορικά με τις επαφές του με τον καταδικασθέντα παιδόφιλο, μετά την εμφάνιση στοιχείων που αποδεικνύουν τις συναντήσεις τους, τα οποία αποκαλύφθηκαν στην αποδέσμευση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη ήρθε μετά από αποκαλύψεις του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ο Νορβηγός είχε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Έπσταϊν, ενώ είχαν επικοινωνία και μέσω mail και SMS.

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να παραιτηθώ από πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο καιρός που πέρασα εδώ, οκτώμισι χρόνια, ήταν βαθιά ικανοποιητικός», δήλωσε.

«Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη συνεργασία με συναδέλφους μου, εταίρους και ψηφοφόρους και πιστεύω πως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το Φόρουμ τη σημαντική δουλειά του χωρίς περισπασμούς», πρόσθεσε ο Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας. Ο Μπρέντε δεν έκανε καμιά αναφορά στον Έπστιν.

Σε χωριστή δήλωση, ο Αντρέ Χόφμαν και ο Λάρι Φινκ, συμπρόεδροι του εν λόγω φόρουμ που έχει την έδρα του στη Γενεύη και οργανώνει την ετήσια σύνοδο κορυφής του Νταβός, δήλωσαν πως η ανεξάρτητη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο για τις σχέσεις του Μπρέντε με τον Έπστιν, έχει ολοκληρωθεί.

Τα ευρήματά της έδειξαν ότι δεν υπάρχουν επιπρόσθετες ανησυχίες, πέραν των όσων είχαν προηγουμένως αποκαλυφθεί, πρόσθεσαν.

Οι συμπρόεδροι δήλωσαν ότι ο Αλόις Τσβίνγκι του WEF θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και ότι το διοικητικό συμβούλιο του φόρουμ θα επιβλέψει τη μεταβίβαση της ηγεσίας, περιλαμβανομένου σχεδίου για μια διαδικασία για την ανάδειξη ενός μόνιμου διαδόχου.

 

