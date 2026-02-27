menu
Διεθνή

Υπόθεση Επστάϊν: Κεκλεισμένων των θυρών καταθέτει ο Μπιλ Κλίντον

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Ενώπιον της ειδικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που διερευνά την υπόθεση του Τζέφρι Επσταιν καταθέτει σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα, καθώς οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να αναδείξουν τους δεσμούς του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με τον νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το όνομα του 79χρονου πρώην προέδρου, καθώς και φωτογραφικό υλικό στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον Έπστιν, περιλαμβάνονται σε έγγραφα που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο ο Κλίντον όσο και ο Τραμπ διατηρούσαν κοινωνικές σχέσεις με τον χρηματιστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο πρώην πρόεδρος είχε ταξιδέψει αρκετές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπστιν, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Σε φωτογραφίες που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται δίπλα στον Επσταιν σε κοινωνικές εκδηλώσεις αλλά και σε πιο ιδιωτικές στιγμές, σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσία γυναικών των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί. Σε μία από τις εικόνες φαίνεται να βρίσκονται σε τζακούζι.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Επσταιν, ο οποίος το 2008 καταδικάστηκε για εξώθηση ανήλικης σε πορνεία και εξέτισε ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Μετά τον θάνατο του Έπστιν στη φυλακή το 2019, ο Κλίντον είχε υπογραμμίσει ότι δεν είχαν καμία επαφή για πάνω από δέκα χρόνια.

Στη χθεσινή της κατάθεση, η Χίλαρι Κλίντον επιβεβαίωσε ότι ούτε εκείνη διατηρούσε επαφές με τον Έπστιν, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν θυμάται καν να τον έχει συναντήσει ποτέ. Όπως ανέφερε, «η συντριπτική πλειονότητα όσων τον γνώριζαν πριν από την καταδίκη του το 2008 δεν είχαν ιδέα για τις εγκληματικές του πράξεις».

Η κατάθεσή της διήρκεσε περίπου έξι ώρες και, σύμφωνα με την ίδια, απάντησε διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. Όπως και ο σύζυγός της, κατέθεσε μέσω βιντεοσύνδεσης από την Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, όπου διατηρούν κατοικία.

Η Χίλαρι Κλίντον εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της επιτροπής, στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταιν.

«Αν η επιτροπή ενδιαφερόταν πραγματικά για την αλήθεια, θα ζητούσε από τον νυν πρόεδρο να δώσει ένορκες εξηγήσεις για τις δεκάδες αναφορές του ονόματός του στα σχετικά έγγραφα», δήλωσε.

Δημοκρατικοί βουλευτές που συμμετέχουν στην επιτροπή ζητούν πλέον να κληθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ να καταθέσει, μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να μπλόκαρε τη δημοσιοποίηση εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Τραμπ και τον Έπσταιν όταν ήταν ανήλικη.

«Πρόκειται για καταγγελίες εξαιρετικά σοβαρής σεξουαλικής βίας που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρόμπερτ Γκαρσία.

 

