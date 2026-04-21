Υπόθεση Αμπελόκηπων: Εισαγγελική πρόταση ενοχής για δύο και αθώωση του Νίκου Ρωμανού

Ενοχή για δύο από τους πέντε κατηγορούμενους, και συγκεκριμένα τη σύντροφο του νεκρού και βαρύτατα τραυματισμένη από την έκρηξη, και της φίλης τους ζευγαριού ζήτησε η Εισαγγελέας για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους στις 31/10/2024.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το ertnews, πρότεινε την αθώωση του Νίκου Ρωμανού και άλλων δύο, λόγω αμφιβολιών.

Ειδικότερα ζήτησε την ενοχή των δύο γυναικών για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη από κοινού και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση.

Επεσήμανε ότι κατά την κρίση της υπάρχουν ασύλληπτα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι δράστες ανέφερε προετοίμαζαν τρομοκρατική πράξη σε άγνωστο τόπο και είχαν σχεδόν έτοιμο τον εκρηκτικό μηχανισμό.