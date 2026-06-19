Υπόθεση Αλ. Δασκαλάκη: Σήμερα συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο πατέρα

Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου που θα αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και αυτοδιοικητικού σε δήμο της Μεσσαράς για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο 57χρονος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, σε αντίθεση με τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον 32χρονο γιο του και τον 59χρονο βοσκό τους που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο πατέρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία, ενώ οι δύο προφυλακισμένοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί. Και οι τρεις ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι και δεν έχουν εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου Αλέξανδρου, ενός ανθρώπου ιδιαιτέρως αγαπητού σε όλη τη Μεσσαρά.

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις αρχικές καταθέσεις περί ατυχήματος, που κάπως προκάλεσαν σύγχυση στο κομμάτι της προανάκρισης, πολύ γρήγορα τέθηκαν στο “κάδρο” των υπόπτων οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι βάσει καταθέσεων-κυρίως της χήρας, της αδερφής του θύματος, του πρώην γαμπρού του και φίλων του- αλλά και των προστριβών που είχαν προυπάρξει εξαιτίας των αγροζημιών σε περιουσίες κατοίκων από τα ζώα της οικογένειας των κατηγορουμένων. Η εκδοχή της κακόβουλης ενέργειας ενισχύθηκε από την ιατροδικαστική έκθεση, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το περιστατικό θα πρέπει να διερευνηθεί ως ανθρωποκτονία.

Η ιατροδικαστική έκθεση παραδόθηκε στις 20 Μαΐου και σε αυτή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι με κριτήριο τη μορφολογία των καταγμάτων από την προθανάτια αξονική τομογραφία, διενεργήθηκε η εντύπωση μονήρους πλήξης της κεφαλής σε όρθια στάση με τη χρήση ενός θλώντος οργάνου. Μία έκθεση, ωστόσο, την οποια η υπεράσπιση αμφισβητεί δημόσια, γνωστοποιώντας-μάλιστα-ότι θα υποβάλλει αίτημα γνωμοδότησης από την τριμελή επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης. Από την Ασφάλεια Ηρακλείου έχουν υποβληθεί κρίσιμα αιτήματα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τα οποία, ωστόσο, παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πρόκειται για αιτήματα που αφορούν:

-την άρση τηλεφωνικού απορρήτου,

-την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων,

-την ειδική επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού,

και εργαστηριακές εξετάσεις DNA,

τα οποία αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να συμπληρώσουν το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.