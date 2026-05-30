Υπόθεση 3χρονης: Στον Ανακριτή Χανίων μάνα και σύντροφος

Στον Ανακριτή Χανίων οδηγήθηκαν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για την υπόθεση με το 3χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Η 25χρονη δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης. Την Τρίτη (26/05) δικάστηκε στο Αυτόφωρο για πλημμελήματα χωρίς δικηγόρο σε ποινή 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για ψευδείς αναφορές. Επίσης, ο 25χρονος καταδικάστηκε για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Και στους δύο απαγγέλθηκαν την Τετάρτη οι κατηγορίες για το κακούργημα σχετικά με τον τραυματισμό της 3χρονης η οποία παραμένει στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Τα άλλα τρια παιδιά από το περιβάλλον της 3χρονης παραμένουν φιλοξενούμενα στο νοσοκομείο Χανίων.