Υποθαλάσσιες οπτικές ίνες συνδέουν Κρήτη και Αττική

Η Vodafone Carrier Services ανακοίνωσε την κατασκευή ενός ακόμα υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα.

Το νέο καλώδιο θα συνδέει την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα, ενισχύοντας την τοπική ψηφιακή οικονομία και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι τραπεζικές συναλλαγές.

Οι εργασίες για το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η θαλάσσια έρευνα. Το συνολικό σύστημα θα περιλαμβάνει δύο θαλάσσια τμήματα μήκους 129 και 163 χιλιομέτρων, καθώς και χερσαίες συνδέσεις μέσω του νησιού της Μήλου και των σημείων προσαιγιαλώσεων σε Κρήτη και Αττική.

Το Thetis Express θα έχει συνολικό μήκος περίπου 340 χιλιομέτρων και θα συνδέει κέντρα δεδομένων στο Ηράκλειο και στην Αθήνα, με ικανότητα να μεταδίδει έως και 180 terabits δεδομένων ανά δευτερόλεπτο – ισοδύναμο με περίπου 25 εκατομμύρια χρήστες που παρακολουθούν ταυτόχρονα βίντεο σε ανάλυση 4K.