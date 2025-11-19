menu
Υποστελεχωμένο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στα Χανιά

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
Σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων με βασικά την υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, την έλλειψη παιδοψυχίατρου, αλλά και το ότι δεν έχει ακόμη νέο οργανόγραμμα.

Τα ζητήματα τέθηκαν από το Σύλλογο Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων στον βουλευτή του ΚΚΕ, Μαν. Συντυχάκη, ο οποίος επισκέφτηκε χθες το Κέντρο.
«Πως θα ολοκληρωθεί η κοινοτική ψυχιατρική και η μεταρρύθμιση με τόσο ελάχιστο προσωπικό», διερωτήθηκαν οι εργαζόμενοι.
Από τη μεριά του ο κ. Συντυχάκης υποσχέθηκε πως θα θέσει τα θέματα του Κέντρου σε κεντρικό επίπεδο και εξέφρασε τη στήριξή του στους εργαζόμενους.
Οπως δήλωσε ο κ. Συντυχάκης, «η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έταζαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή της ΝΔ, δεν είναι απλώς ένα άδειο πουκάμισο αλλά σηματοδοτεί τη διάλυση της ψυχιατρικής σε συνθήκες όπου οξύνονται τα ψυχιατρικά περιστατικά, λόγω των ευρύτερων κοινωνικών συνθηκών. Συναντήσαμε την αποδόμηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης για έναν φορέα που έχει να δώσει πάρα πολλά, δηλαδή το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων, το οποίο πρωτοπορεί στο χώρο της ψυχικής υγείας στο νησί και πανελλαδικά. Υπόσχεση δική μας είναι ότι θα μεταφέρουμε τα προβλήματα που απασχολούν, τα θέματα της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης, το ζήτημα των κενών οργανικών θέσεων αλλά και της ανάγκης να υπάρξει οργανόγραμμα που να καλύπτει το σύνολο των πραγματικών αναγκών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Και φυσικά να μη κλείσει καμία απολύτως δομή, αντίθετα να ενισχυθεί το σύνολο των δομών, να διευρυνθούν, να επεκταθούν έτσι ώστε να καλύπτουν το σύνολο των πραγματικών αναγκών που έχει ο νομός Χανίων».
Νωρίτερα ο κ. Συντυχάκης επισκέφτηκε το νοσοκομείο για το οποίο δήλωσε ότι «βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που συναντήσαμε σε προηγούμενες επισκέψεις. Είναι η έλλειψη προσωπικού, το γεγονός ότι έχει κλείσει μία κλινική, οι δύο παθολογικές ουσιαστικά γίνονται μία».
«Πρέπει το νοσοκομείο να καλύπτει το σύνολο των πραγματικών αναγκών του νομού και η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας να αποφορτίζει τα νοσοκομεία», κατέληξε.

