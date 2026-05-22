Υποκλοπές: Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση Εξεταστικής – Αποχώρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση, σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της ΝΔ αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 επειδή είναι αίτημα της αντιπολίτευσης. Γεγονός που οδήγησε στην αποχώρηση από τη συζήτηση αρχικά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το παρεμπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μερους της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης επικαλούμενος το νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, καθώς η δραστηριότητα της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βαση το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, κάτι το οποίο δεν συνέβη ωστόσο στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση δια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έκανε λόγο για «διαδικαστικά και δικονομικά τερτίπια» από τη ΝΔ προκειμένου «να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο», κάνοντας «το Σύνταγμα κουρελόχαρτο».