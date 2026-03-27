Υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ουκρανίας – Σαουδικής Αραβίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που αποτελεί το υπόστρωμα για μελλοντικά συμβόλαια, τεχνολογική συνεργασία και επενδύσεις, ανακοίνωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στο Κίεβο να μοιραστεί την εμπειρία στην αντιμετώπιση των επιθέσεων με drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed με την ευκαιρία της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ριάντ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η συμφωνία υπεγράφη εν όψει συνάντησής του με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας και τα συστήματά μας με την Σαουδική Αραβία και να συνεργασθούμε για να ενισχύσουμε την προστασία ζωών», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram.

«Στόχος της συμφωνίας είναι η Ουκρανία να βοηθήσει (την Σαουδική Αραβία) στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας που λείπουν αυτή την στιγμή» για την «αντιμετώπιση των Shahed και άλλων drone. Η συμφωνία υπεγράφη χθες», διευκρίνισε ουκρανική πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

