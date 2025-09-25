menu
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΜΕΠΑ και Paralos Hospitality Α.Ε.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), μέσω του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία Paralos Hospitality Α.Ε., την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος είναι η προώθηση κοινών δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία του Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητή Νίκου Κατσαράκη, της Προέδρου της Paralos Hospitality, κας Δέσποινας Μπαντουβά, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κου Κωνσταντίνου Μαρκάκη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητής Φώτιος Μαυροματάκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας, Καθηγητής Αλέξανδρος Αποστολάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκος Κουργιαντάκης, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, και ο υποψήφιος διδάκτορας Γεώργιος Κωνσταντόπουλος. Από την πλευρά της Paralos Hospitality παρέστησαν το μέλος του ΔΣ Αντώνιος Μηλολιδάκης, καθώς και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη Βασίλης Φραγκουλάκης (General Manager) και Νικόλαος Σφακιανάκης (Commercial & Business Development Director).

Βασικοί Στόχοι της Συνεργασίας
Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων:
• Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΕΛΜΕΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ).
• Κοινές δράσεις σε θέματα ESG, εσωτερικού ελέγχου και τουριστικής και επιχειρησιακής καινοτομίας.
• Δημιουργία βάσης δεδομένων μελετών σχετικών με τον τουρισμό.
• Συνδιοργάνωση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
Αυτό το Μνημόνιο επισημοποιεί και διευρύνει την ήδη στενή συνεργασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ (https://bat.hmu.gr) με την Paralos Hospitality. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την τουριστική αγορά εργασίας, της εφαρμοσμένης έρευνας και της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου»

