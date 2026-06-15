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Υπόγειο πάρκινγκ και πάρκο σε… τρία χρόνια στην πρώην ΑΒΕΑ υπόσχεται η δημοτική αρχή

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Υπόγειο πάρκινγκ και πάρκο στο χώρο της ΑΒΕΑ …σε τρία χρόνια από σήμερα είναι η νέα υπόσχεση της δημοτικής αρχής για το οικόπεδο, μετά από την κριτική που δέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας από την αντιπολίτευση.

Πιο συγκεκριμένα, στην τοποθέτηση της η επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” κ. Κ. Μανιμανάκη σχολίασε πως το “μοναδικό ελεύθερο οικόπεδο το οποίο αγοράσατε πανάκριβα για να γίνει πάρκο και χώρος πρασίνου στη Νέα Χώρα, έγινε χώρος στάθμευσης.” Η ίδια παρατήρησε πως “άλλα μας λέγατε τότε κ. δήμαρχε, άλλα λέτε τώρα”.
Με σφοδρότητα αντέδρασε ο δήμαρχος κ. Π. Σημανδηράκης μιλώντας για την πορεία της μελέτης για το πάρκο και το υπόγειο πάρκινγκ και ενημερώνοντας ότι για τα επόμενα τρία χρόνια δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση με την έγκριση του ΚΑΣ στην περιοχή. “Τα επόμενα τρία χρόνια θα έπρεπε ο Δήμος να αφήσει την προηγούμενη κατάσταση; Χώρος πάρκινγκ ήταν και πριν” απάντησε και στάθηκε στη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στο χώρο και στην παραχώρηση καρτών στάθμευσης στους κατοίκους της Ν. Χώρας που βοήθησε στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.
“Πέντε λεπτά μιλάει η αντιπολίτευση και ο δήμαρχος μια ώρα ” σχολίασε ο κ. Μ. Κλωνιζάκης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” αφήνοντας αιχμές για τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. που προβλέπει απεριόριστο χρόνο για το Δήμαρχο.
“Είχατε κάνει ενημέρωση για την πορεία της μελέτης για το πάρκο και το υπόγειο πάρκινγκ; Ποτέ! Πότε ενημερώσατε για τη διαδικασία ; Το Δ.Σ. είναι ένα όργανο που θα μπορούσε να ενημερώσει και εμάς και τους πολίτες η δημοτική αρχή. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό!” ήταν η σχετική αναφορά του κ. Κλωνιζάκη.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
“Επιπόλαιες αναφορές” χωρίς πειστικα επιχειρήματα χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις θεσμικών φορέων αναφορικά με τα μισθώματα της Δημοτικής Αγοράς, ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης , προσθέτοντας πως “δυσκολεύομαι να βρω εναλλακτική” στη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ότι μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένα επιχειρήματα ο Δήμος δικαιούται να υποστηρίζει ότι ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία. Πρόσθεσε πως αν ήταν στο χέρι του Δήμου να επιλέξει μικρότερα μισθώματα θα το έκανε.
Ξεχωριστή συζήτηση για την παρουσία του δημάρχου στο συνέδριο του Economist- Powergame με την κ. Μανιμανάκη να αφήνει αιχμές σε βάρος του κ. Σημανδηράκη πως δεν έκανε αναφορά στους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης και τις παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά και την μεγάλη κατανάλωση φυσικών πόρων.
Για “υποκρισία” της κ. Μανιμανάκη απάντησε ο δημαρχος λέγοντας πως στο άρθρο του πρότεινε να μην επιδοτούνται νέες μονάδες ξενοδοχείων αλλά μόνο η ανακατασκευή των υφιστάμενων. Στη συνέχεια μίλησε για τις θέσεις του για το τέλος διανυκτέρευσης ώστε να δίνεται στους ΟΤΑ και για ένα βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας της τουριστικής ανάπτυξης.

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