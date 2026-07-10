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Υποχρεωτικό πλέον στα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Πλέον όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning (ADDW).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες και αισθητήρες για να παρακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματος και την προσοχή του οδηγού. Εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός έχει αποσπάσει το βλέμμα του από το δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμφανίζει σημάδια μειωμένης συγκέντρωσης, ενεργοποιεί οπτικές ή ηχητικές προειδοποιήσεις.

Η νομοθεσία GSR2 (General Safety Regulation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγει σταδιακά μια σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης (ADAS) για να μηδενιστούν τα τροχαία δυστυχήματα. Στόχος είναι η επίτευξη του «Vision Zero», δηλαδή ο μηδενισμός των θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέχρι το 2050. Συνήθως μια μικρή κάμερα είναι τοποθετημένη στην κολόνα του τιμονιού, στον εσωτερικό καθρέφτη ή στην αριστερή εσωτερική πρώτη κολόνα και σε συνδυασμό με αισθητήρες υπερύθρων παρακολουθεί τις κινήσεις των ματιών και τη θέση του κεφαλιού του οδηγού.

Το σύστημα μέσα από αλγορίθμους αναγνωρίζει αν ο οδηγός κοιτάει τον δρόμο ή αν το βλέμμα του βλέπει την κεντρική οθόνη του ταμπλό ή έξω από το παράθυρο. Εάν το σύστημα εντοπίσει ότι το βλέμμα του οδηγού δεν είναι εστιασμένο στον δρόμο για λίγα δευτερόλεπτα (το χρονικό διάστημα μειώνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα) ενεργοποιεί μια έντονη οπτική ένδειξη στο ταμπλό και έναν ηχητικό προειδοποιητικό τόνο.

Αντίθετα με το παλαιότερο σύστημα ανίχνευσης κόπωσης (DDR) που αξιολογούσε το στυλ οδήγησης (π.χ. μικροδιορθώσεις στο τιμόνι), το ADDW αναγνωρίζει την απόσπαση σε πραγματικό χρόνο πριν καν το όχημα παρεκκλίνει από την πορεία του.

Τα συστήματα που θα συμβάλλουν στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και υπάρχουν στην υποχρεωτική παλέτα των συστημάτων υποβοήθησης είναι το EDR (Event Data Recorder), όπου μια μονάδα καταγράφει κρίσιμα δεδομένα τηλεμετρίας (ταχύτητα, κλίση τιμονιού, χρήση φρένου) συνεχώς και αποθηκεύει μόνο τα 5 δευτερόλεπτα πριν και τα 0,3 δευτερόλεπτα μετά από μια σύγκρουση. Το ISA (Intelligent Speed Assistance), όπου το αυτοκίνητο «διαβάζει» τις πινακίδες ορίου ταχύτητας μέσω κάμερας και GPS, ενημερώνοντας τον οδηγό με ηχητικά σήματα ή αυξάνοντας ελαφρώς την αντίσταση στο πεντάλ του γκαζιού αν ξεπεράσει το όριο. Το ALC (Alcohol Interlock Installation Facilitation), που είναι προεγκατάσταση συστήματος ελέγχου αλκοόλ, όπου όλα τα οχήματα διαθέτουν την απαραίτητη καλωδίωση ώστε να μπορεί να συνδεθεί εύκολα μια συσκευή αλκοολομέτρου και το Lane Keeping- Automated Braking, όπου τα συστήματα διορθώνουν την πορεία του αυτοκινήτου αν βγει από τη λωρίδα χωρίς φλας, ενεργοποιώντας αυτόματα τα φρένα αν ανιχνευτεί εμπόδιο, πεζός ή ποδηλάτης.

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