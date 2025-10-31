Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα εστίας στη Λεωφ. Νίκης

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι σε γνωστό κατάστημα εστίασης και καφέ – μπαρ, που βρίσκεται στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο και επιχείρησε με 28 πυροσβέστες και δέκα υδροφόρα οχήματα. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο πατάρι του καταστήματος, ενώ από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν θαμώνες.

Λόγω των πυκνών καπνών που σκέπασαν την πολυκατοικία (το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο) απομακρύνθηκαν προληπτικά, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., τρεις ηλικιωμένοι ένοικοι και δύο κατοικίδια ζώα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Νίκης. Πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από την Πυροσβεστική.