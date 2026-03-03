menu
16.4 C
Chania
Τρίτη, 3 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Υπό κράτηση ο 36χρονος που προσήχθη ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται προς το παρόν από την ΕΛΑΣ ο 36χρονος Γεωργιανός αζερικής καταγωγής που προσήχθη χθες, Δευτέρα 2 Μαρτίου, στην Αθήνα, ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σήμερα αναμένεται να σταλούν στον εισαγγελέα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΥΠ, προκειμένου να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του και να προχωρήσει η διαδικασία της σύλληψής του για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Η προκαταρκτική εξέταση θα ανατεθεί πιθανότατα στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία θα διερευνήσει όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης για να σχηματίσει την δικογραφία, ώστε να πάρει η υπόθεση τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ ήδη έχει παραδώσει στην ΕΛΑΣ τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της για τις κινήσεις του 36χρονου. Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες για διερεύνηση των δραστηριοτήτων και των επαφών του κρατούμενου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με εντατικότερο ρυθμό τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας και τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου που έφτασε στη Σούδα.

Όπως έγινε γνωστό, η Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ήδη λαμβάνονται έντονα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμους στόχους και χώρους, τόσο από την ΕΛΑΣ όσο και από την ΕΥΠ, για την πρόληψη τυχόν ενεργειών στη χώρα μας.

Ειδικότερα, από την Ελληνική Αστυνομία έχουν αυξηθεί πολύ τα μέτρα προστασίας στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά παράλληλα φρουρούνται και άλλοι στόχοι αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές, κατοικίες, κ.λπ.

Ταυτόχρονα, σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και σε αεροδρόμια, κυρίως στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο και σε άλλα νησιά.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum